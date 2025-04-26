Gelecek Partisi’nden dikkat çeken videolu paylaşım

Gelecek Partisi resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken videolu bir paylaşım yaptı.

Videoda kara para aklama, yolsuzluk, sanal kumar bağımlılığı ve uyuşturucu baronlarına işaret edildi. "Kara para ve yolsuzluk kazanıyor" diyerek eleştiri yapıldı.

X sosyal medya hesabı üzerinden “Ey iktidar; kumar baronlarının korkak bekçilerisiniz” notu düşülerek yapılan videolu paylaşımda "Bir gün kazanırım dedi kazanamadı. Ve her gün biraz daha kaybetti. Parayı huzurunu, sonra kendini... Kumar seni yavaş yavaş siler. Önce paran gider, sonra evin, sonra çevren, sonra sen sessizce yok olursun. Ve bir sabah sadece "çıkış yok" dersin. Oysa vardı sen göremezsin artık" ifadeleriyle yolsuzluk ve kara para aklama, sanal kumar bağımlılığı, uyuşturucu baronları ile ilgili haberlere işaret edildi. Videoda "İnsanlar kumara değil çaresizliğe yatırıyor parasını. Çünkü bu düzende alın teri değil kara para ve yolsuzluk kazanıyor. Kumar sonu intiharla bitebilen bir hastalıktır ve her gün yeni bir kurban arar" ifadeleri yer aldı.