Gelecek Partisi'nden Süleyman Soylu’nun da içinde olduğu 21 kişiye suç duyurusu

Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından Gelecek Partisi de harekete geçti. Partililer son bir yılda yaşanan tüm yolsuzluk iddialarına dair yapılan toplantının ardından Ankara Adliyesi’ne geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve il başkanlarının tamamı, son bir yıl içinde ortaya atılan yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunarak açıklama yaptı.

“ÜLKEMİZ YOLSUZLUK BATAĞINA SAPLANDI”

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Aynan Sefer Üstün, beyaz gömlekleriyle yolsuzlukla mücadele amacıyla Ankara Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. “Ülkemiz maalesef yolsuzluklar batağına saplanmıştır. Yolsuzluk fakirliği artırır, devletleri hatta toplumları yok etmiştir” diyen Üstün şöyle devam etti: “Devletimiz şu anda yolsuzluk belasıyla yüzleşmek durumunda bırakıldı. Böylesi bir varoluş sorunuyla karşı karşıyayız. Bu durum karşısında Gelecek Partisi durmadı ve gereğini yapmak üzere yolsuzluk yapanlarla yüzleşmek üzere dilekçelerini hazırladı.”

‘TEMİZ ELLER OPERASYONU BAŞLASIN’

Gelecek Partisi’nin var oluş nedenlerinden bir tanesi “yolsuzluklara karşı duruş” olduğunu belirten Üstün, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun başbakan olduğu dönemde hesaplama yaparak restorasyon başlattığını belirterek, “Siyasi ahlak yasası, şeffaflık yasası yolsuzluklarla mücadele için atılan adımlardır. Meclis’e hazırlayıp sevk ettiğimiz siyasi ahlak yasası Meclis’in raflarında beklemektedir. İhtiyacı olanlar bakabilir. Bizler üzerimize düşen görevi dilekçelerimizi hazırladık. Ama bu mücadele devletimiz için temel sorun haline gelen mücadele tek başına kazanılacak mücadele değildir. Basın yargı ve milletimizle el ele vererek yapılacak mücadeledir” diye konuştu.

“Korkmuyor musunuz?” sorusuyla karşılaştıklarını, “Korkmuyoruz” yanıtını verdiklerini belirten Üstün, “Bu yolsuzluk düzenini devam etmesine göz yumarsanız vebal altındasınız. Denetim yapmayan vekiller tamamı vebal altındadır. Savcılarımız korkmasın temiz eller operasyonu başlasın” dedi.

‘ADİL VE ŞEFFAF KAMU DÜZENİ İNŞA EDECEĞİZ’

Gelecek Partisi Yolsuzlukla Mücadele ve Temiz Gelecek Komisyonu Başkanı Şenol Gürşan ise, “Hayatın her alanında adalete olan inancımızı kaybederseniz ne eğitimi ne ekonomiyi yönetemezsiniz. Adalet içtiğimiz su soluduğumuz hava kadar önemli. İnşallah adaletin kuvvetli kuvvetlerin de adil olduğu bir Türkiye temenni ediyorum” dedi. Bir yıldır yolsuzluklara ilişkin hazırladıkları çalışma kapsamında suç duyurusunu bulunduklarını belirten Gürşan, “Otoriter sistematik yolsuzluk düzenine son vereceğiz. Adil ve şeffaf kamu düzeni inşa edeceğiz” ifadelerini kaydetti.

Gelecek Partisi'nin suç duyurusunda bulunduğu 21 isim şu şekilde:

1) Süleyman SOYLU

2) Nurettin CANİKLİ

3) Mehmet AĞAR

4) Korkut EKEN

5) Tolga AĞAR

6) Erkam YILDIRIM

7) Süleyman Özışık

8) Hadi Özışık

9) Metin KÜLÜNK

10) Sadık SOYLU

11) Sezgin Baran KORKMAZ

12) Abdurrahman Veyis ATEŞ

13) Korkmaz KARACA

14) Mine Tozlu SİNEREN

15) Zehra TAŞKESENLİOĞLU

16) Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU

17) Serkan TARANOĞLU

18) Salih ORAKÇI

19) Ünsal BAN

20) Ertunç LAÇİNEL

21) Recep ÇÖREKÇİ