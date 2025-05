Gelecek sezon hangi diziler yayınlanacak?

Televizyonlarda bir yandan yaz hazırlıkları sürerken diğer taraftan da yeni sezonda ekrana gelecek diziler yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Aldıkları reytinglerle sezona damga vuran yapımlardan birçoğu, sezon sonu daha gelmeden haftalar öncesinden yeni dönem biletini kaptılar. ‘Uzak Şehir’ (Kanal D), ‘Kral Kaybederse’ (Star TV), ‘Bahar’ (Show TV) ‘Sahipsizler’ (Star TV), ‘Eşref Rüya’ (Kanal D), ‘Kuruluş Osman’ (atv) ‘Hudutsuz Sevda’ (NOW TV), ‘İnci Taneleri’ (Kanal D), ‘Kızılcık Şerbeti’ (Show TV), ‘Arka Sokaklar’ (Kanal D), ‘Gönül Dağı’ (TRT 1), ‘Can Borcu’ (atv), ‘Teşkilat’ (TRT 1), ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ (NOW TV), aksi bir durum olmazsa, 2025-2026 sezonunda yoluna devam edecek.

Şu an yayınını sürdüren ancak ne olacağı henüz belli olmayan dizilerle ilgili de önümüzdeki günlerde detaylar geldikçe paylaşacağım. Çünkü, yukarıda belirttiğim yapımlar dışında sezon finali yapması ihtimali olan ve ekrana veda edecek diziler var. Bakalım, ilerleyen zamanlarda neler olacak? Takipteyim.

‘Karadır Kaşların’a yeni tarz yorum

Bugüne kadar okuduğu çok sayıda türkünün ilgi görmesinden yola çıkan Demet Tekin, yeni cover türküsü ‘Karadır Kaşların Ferman Yazdırır’ı yayınladı.

Sözleri ve müziği Anonim olan eserin düzenlemesini Murat Acar yapmış. Genç kuşakları geleneksel Türk melodileriyle buluşturmaya çalışan Demet Tekin, türküyü günümüz sound’larıyla yorumlamış.

Dillere pelesenk olan, herkesin severek dinlediği eserleri zamanın ruhuna uygun şekilde yorumlayarak müzikseverlerin beğenisine sunmak, kolay iş değildir. Keyifle dinledim.

‘Konuşan Mektuplar’ sergisi açıldı

‘Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar’ sergisi ve kitabı, Ankara Mustafa Ayaz Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Günsu Saraçoğlu ve Betül Ketenci’nin proje yönetimini üstlendiği, Seha Dosdoğru’nun derlediği ‘Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar’ sergisi, alanında başarıya ulaşmış isimlerin gençlere deneyimlerini aktardığı mektuplardan oluşuyor. Projeye ait kitaptaki her mektup, yazarlarının sesli kayıtlarına QR kod ile erişim imkânı sunarak okuyuculara hem görsel hem işitsel bir deneyim vaat ediyor.

Kültür-sanat, eğitim, akademi ve tıp dünyasının önde gelen isimlerinin gençlere rehberlik eden mektuplarından oluşan sergi, 25 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.