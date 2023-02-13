Süper Lig'de gelecek sezonun kaç takımla oynanacağı belli oldu! Ali Koç açıkladı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından TFF'den flaş bir hamle geldi. Depremden etkilenen illerdeki takımların ligden çekilmesinin ardından önümüzdeki yıl için karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK ile 1'inci Lig’den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2'nci Lig’den Adıyaman FK, TFF 3'üncü Lig ekibi Malatya Arguvan Spor’un ligden çekilme taleplerini onayladı. 3'üncü ligden başka bir ekip Niğde Anadoluspor'un ise tesisleri hasar gördüğü gerekçesiyle çekilmek için TFF'ye başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklama gelecek sezon Süper Lig'in 20 takımla oynanacağını duyurdu.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç da oynanmayan maçların tamamlanarak ligi bırakılan yerden devam ettireceklerini açıkladı.

Hatayspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Adıyaman FK, Niğde Anadolu ve Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini değerlendiren TFF, karara vardı. Bu takımların 6 Şubat'tan itibaren maç yapacağı rakipleri 3-0 galip sayılacak.