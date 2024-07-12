Gelecek yıl için küresel petrol talep tahminleri açıklandı

Küresel ölçekli talebin pik yapması, esas olarak rüzgar ve güneş enerjisindeki artışa bağlı olarak küresel karbon emisyonlarındaki artışın sona ermesini sağlayacağı iddia ediliyor.

The Guardian sunucusu tarafından şirketin ileriye dönük raporuna atıfta bulunularak bildirilen bu bilgi, petrolün önümüzdeki on beş yılda da küresel enerji sisteminde önemli bir rol oynamaya devam edeceğine işaret ediyor.

BP'nin görünüm raporu, petrol tüketiminin gelecek yıl günde yaklaşık iki milyon varil artarak 102 milyon varil civarında zirveye ulaşacağını söylüyor. Söz konusu rapor, biri dünyanın enerji geçişinin mevcut gidişatını takip eden, diğeri ise 2050 yılına kadar küresel sıfır emisyon hedeflerine ulaşma yolunu izleyen her iki olası senaryo oluşturuyor.

BP, her iki senaryoda da rüzgar ve güneş enerjisinin hızla yaygınlaşması ve bu teknolojilerin maliyetleri düşmeye devam etmesi sayesinde karbon emisyonlarının bu on yılın ortasında zirveye ulaşacağını öngörüyor.

İlk senaryoya göre ortaya çıkan manzarada, rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin 2050 yılına kadar sekiz kat artacağını öngörüyor. İkinci durumunda ise bu sayının 2022'ye kıyasla on dört kat artması bekleniyor.