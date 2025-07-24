Gelecek'ten AKP'ye geçen vekillerin sözleri gündem oldu

Siyasette, milletvekillerinin partilerinden ayrılarak başka partiler ile anlaşmasına yönelik çok sayıda örnek yaşanmaya devam ediyor. Vekil transferlerinden en çok etkilenen partilerden biri ise Gelecek Partisi oldu.

CHP listelerinden TBMM'ye giren 10 Gelecek Partisi vekilinden 6'sı istifa etti.

Serap Yazıcı Özbudun, Mustafa Nedim Yamalı, Hasan Ekici AKP'ye geçerken istifa eden Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Doğan Demir'in de benzer bir yol izleyeceği konuşuluyor.

"ŞİMDİ AKP DÜŞÜNSÜN"

İstifalar üzerine Gelecek Partisi, sosyal medyadan milletvekillerinin AKP'ye yönelik sözlerini paylaştı.

Vekillerin sözlerinin ardından videoda yapılan açıklamada "Evet söylediğiniz gibi bizden daha önce ayrılan üç milletvekili AK Parti'ye gittiler mi? Doğru gittiler. Şu an gündemde olan ve yine bizden ayrılan milletvekilleri AK Parti'ye gidebilirler mi? Evet gidebilirler. Yani kamuoyu şu anda siz de soruyorsunuz. Şu an böyle tartışıyor. Gitme ihtimalleri var mı? Görünürde var gibi. Ama şunu söyleyeyim. Bu çelişkiler yumağı güruh artık bizden çıktı. Bu saatten sonra önce onları alanlar ve daha sonra alacak olanlar düşünsün" ifadeleri yer aldı.

VEKİLLER NE DEMİŞTİ?

Videoda Gelecek Partisi'nden ayrılan milletvekillerinin geçmişte söyledikleri şu sözlere yer verildi:

Selim Temurci: Biz milli ve manevi değerlerimizi; ezanımızı, bayrağımızı, vatanımızı, dinimizi, imanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'a tapulamadık.

İsa Mesih Şahin: Tamahkar ile sahtekar birbirini çabuk bulur diye bir atasözü var. Siyasetçi, devlet adamı eğer ilkeler ve değerler üzerinden kişiliğini, karakterini şekillendirememişse doğal olarak süreçte zaafları oluşuyor. İşte paraya tamah ediyor, paranın esiri oluyor. Güce, nufüza, iktidara tamah ediyor; gücün, iktidarın, nüfuzun esiri oluyor.

Doğan Demir: Devleti babaların malı gibi görmeye başladılar. Hepimizi de maraba görüyorlar. Bunu her gittiğim yerde söylüyorum.

Mustafa Nedim Yamalı: Tabii kimse açıkça konuşamıyor korkudan veya başıma bir şey gelir endişesi ile veya da bir daha seçilemem endişesi ile bunu kimse ile paylaşmıyorlar daha doğrusu açıktan paylaşmıyorlar. Biz tabii bu arkadaşlar ile konuşuyoruz.

Serap Yazıcı Özbudun: Cumhurbaşkanını seçme yetkisi halk tarafından kullanıldığı takdirde bu kutuplaşmaya yol açıyor.

Hasan Ekici: İktidar Sayın Ahmet Davutoğlu'nun memleketi olan Konya'yı cezalandırıyor mu?

Gelecek'ten istifalara ilişkin çarpıcı açıklama!

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