Gelecek'ten istifalara ilişkin çarpıcı açıklama!

Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'nden iki gün önce milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, bugün de Doğan Demir'in istifa etmesinin ardından bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Son üç gün içinde yaşanan gelişmeler bireysel istifalarla değil partimize dönük bir operasyonla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini açık bir şekilde ortaya koymuştur." denildi.

Açıklamada, "Anlaşılan odur ki, Gelecek Partimiz ve Genel Başkanımız ülkemize insan hak ve özgürlüklerini yok eden otoriter bir deli gömleği giydirmeye, mafyatik çıkar çevrelerini zengin etmek üzerine kurulmuş sistemik yolsuzluk düzenini sürdürmeye, adalet kavramını yok eden bir yargı düzeni kurmaya odaklanmış çevreleri rahatsız etmiştir. Bu çevrelere tavizsiz bir kararlılıkla meydan okuyoruz: Ülkemizde özgürlükçü demokrat bir siyasal düzen, vahşi servet transferine karşı gelir adaletine dayalı adil bir ekonomik düzen, adalet temelli gerçekten tam bağımsız ve tarafsız bir yargı düzeni, ahlak ilkelerinin hâkim olduğu bir toplumsal düzen kuruluncaya kadar sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Siz zihninizdeki siyasal mühendislik projelerini hayata geçirmek için, bütün ilkelerini ve seçmenlerine verdiği sözleri çiğneyen milletvekillerini transfer ederek sayısal üstünlük peşinde koşabilirsiniz. Biz sizin sayısal üstünlük çabanıza ahlaki üstünlükle direneceğiz!

Genel Başkanımız her tür siyasi hesabı kenara bırakarak tam bir sorumluluk bilinci ile sarsılan dünya düzeni, başta Siyonizm olmak üzere küresel güçlerin kıskacındaki bölgemiz, bu sarsıntıların içinde soykırım yaşayan Gazze ve bir ateş çemberinin içinden geçen ülkemiz için yurt içinde ve dışında cansiperane bir mücadele verirken siz son iki yıl içinde parti kimliğine hiç katkı yapmadan ve parti disiplinine aykırı bir şekilde Ankara'nın kirli koridorlarında ikbal ve çıkar çabası içine girmiş bazı milletvekillerini transfer ederek küçük zafer hazları yaşamak peşinde olabilirsiniz!

Biz cefakar teşkilatlarımızla birlikte Genel Başkanımızın öncülüğünde milletimiz, gönül coğrafyamız ve insanlık için bıkmadan, usanmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz! Tehditlere, baskılara, engellemelere ve ihanetlere aldırmadan herkes için özgürlük, herkes için adalet, herkes için insanca bir hayatı savunmaya devam edeceğiz!

Sizin küçük çıkarlara ve taktik hesaplarınıza karşı biz milletimiz için yeni bir alternatifin kurucusu yeni bir ufkun sözcüsü, yeni bir geleceğin öncüsü olacağız! Gayret bizden, Tevfik Rabbimizdendir!"