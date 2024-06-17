Gelen adisyon herkesi şoke etti. Bir bardak çaya 125 lira 1 dilim böreğe 500 lira verdiler

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Gelen adisyon herkesi şoke etti. Bir bardak çaya 125 lira 1 dilim böreğe 500 lira verdiler

Sosyal medyada paylaşılan bir adisyondaki fiyatları herkeste şaşkınlık yarattı.

Restoranlar ve kafelerdeki yüksek fiyatlar, vatandaşların bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Artık dışarıda yemek yemek, orta gelirli kişiler için bile lüks haline geldi.

Sadece yemek değil, basit bir içecek bile insanların ceplerini ciddi şekilde etkiliyor. Son zamanlarda bu konu Türkiye'de sıkça tartışılıyor.

Sosyal medyada, restoran ve kafelerdeki fiyatların yüksekliği hakkında çeşitli protesto etkinlikleri düzenleniyor.

0.33 ML SUYA 125 LİRA FİYAT BİÇTİLER

Sosyal medyada bu konuyla ilgili paylaşılan bir adisyon büyük tepki çekti. Bir vatandaş, bir mekanda 1 kıymalı börek, 2 ayran, 1 bardak çay ve küçük bir şişe su için ödediği miktarı sosyal medya hesabında paylaştı.

Nisan ayına ait adisyonda, 1 dilim kıymalı böreğin fiyatının 499.80 TL, 1 bardak çayın ve 0.33 ml suyun fiyatının da 125 TL olduğu görüldü.

Toplam 2 bin 499 TL tutan hesap, görenleri şoke etti.

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