GELEN DOLAR GİDEN İTİBAR!

Haber özetle şöyle:

“2024 yılında Türk dizilerinin ihracatından sağlanan gelirin 1 milyar doları aşması bekleniyor.

Ülkemizde dizi satışı 1981’de Aşk-ı Memnu’nun Fransa’ya satılmasıyla başladı.

Onun ardından Muhteşem Yüzyıl, Kara Sevda, Binbir Gece ve İstanbullu Gelin gibi diziler dış pazarda müşteri buldu.

Ülkemizde bir sezonda yaklaşık 60 dizi yayınlanıyor.

Şimdiye kadar bölüm başına en yüksek bedelle ihraç edilen diziler, Yargı, Kızılcık Şerbeti, Adım Farah, Sandık Kokusu, Bahar, Bir Zamanlar Çukurova, Kuruluş Osman oldu.

Önümüzdeki dönemde İnci Taneleri, Uzak Şehir, Gönül Dağı gibi dizilerin de yurt dışında önemli pazarlar bulması bekleniyor.”

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Bu haberle ilgili ilk bakışta şu yorum yapılabilir:

“Dizi sektörüne bravo! 1980’lerde başladıkları yolculukta önemli mesafe aldılar.

Yurt içinde her gece milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledikleri gibi yurt dışında da büyük kitlelere ulaşma başarısı gösteriyorlar.”

Bir ölçüde doğrudur bu yorum.

Ama olayın şu çok önemli boyutunu da unutmamak gerekiyor:

Sattığımız ürünler neler? Para için yurt dışında nasıl bir Türkiye imajı yaratılıyor?

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Bana kalırsa sattığımız dizileri izleyenlerin ülkemizi ve insanlarımızı şöyle tanıması kuvvetle muhtemeldir:

Türkiye tekin bir ülke değildir.

Her an bir cinayete ya da komploya kurban gitmek mümkündür.

Herkes adaleti kendi yöntemleriyle sağlama derdine düşmüştür.

Erkeklerin çoğu kirli sakallıdır ve ellerinde ya da bellerinde silahlarla dolaşmaktadır.

Kimi yerlerde yasalar değil aşiret reislerinin kuralları geçmektedir.

- Tarikatlar, cemaatler ağırlığını sürdürmektedir.

- Mafya militanlığı en yaygın meslektir sanki.

Ülkede karamsar bir hava hâkimdir, insanlar öfkeli ve mutsuzdur.

Aşk ilişkileri bile tuhaftır, şiddetle sarmalanmıştır.

İş hayatı aldatma ve dolandırma üzerine kurulmuştur.

-Kanunsuzluk ciddi boyutlara ulaştığı halde güvenlik güçleri nadiren ortaya çıkmaktadır.

- Överek, yücelterek anlattıkları padişahlar taht için çocuklarını ve kardeşlerini öldürmekten kaçınmamıştır.

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Evet, dizilerin satılmasından bu yıl 1 milyar doları aşkın para gelecek.

Ama bu gelire karşılık giden ne?

İtibarımız olmasın!