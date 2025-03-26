Gelendost Belediye Başkanı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Gelendost Belediye Başkanı tutuklandı

Isparta’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Başkan Özmen ile birlikte 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Özmen’in gözaltına alınma sebebine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalvaç Adliyesi’ne sevk edilen Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gelendost Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen’in tutuklanmasının ardından, belediye başkanlığı görevine vekaleten meclis üyesi Hakan Yılmaz'ın getirildiği duyuruldu.

Mustafa Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Gelendost Belediye Başkanı seçilmiş, daha sonra partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam ediyordu.

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