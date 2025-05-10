Geleneksel çiftçi hayrında yağmur duası

Ağacık köyünde Muhtar Hasan Dayı'nın öncülüğünde bir araya gelen köylüler geleneksel çiftçi hayrını yaparken, yüzlerce insana pilav ve ayran ikramı yaptı.

Köyün kadınlarının hazırladığı pilav, köyün gençleri tarafından servis edildi. Camide kılınan namazın ardından köy meydanında imam Ali Tok'un okuduğu yağmur duasına yüzlerce kişi katıldı. Ağacık köyündeki hayra; Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Hayır geleneğinin çok eskilere dayandığını belirten Ağacık köyü Muhtarı Hasan Dayı, "Atalarımızdan gelen bu geleneği devam ettiriyoruz. Köy olarak bunun için imece yapıyoruz. Köy halkımız, yağ, nohut ve pirinç gibi malzemeler vererek birleşip, her sene bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Hayrımız herkese hayırlı olsun" dedi.