Sağlam, “Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk Bilimi alanında yoğun çalışmaları ile tanınan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yardımcı yeni ve kapsamlı bir kitabıyla daha gündemde. ‘Kültürümüzün Derinliklerinden Yansımalar (Halk Bilimi Araştırmaları I)’ adlı Ankara’da Âşıkça Yayınevi’nden çıkan hacimli kitap 432 sayfadan oluşuyor. Yazarın aynı zamanda 53. kitabı… “ dedi.

Feyyaz Sağlam, şunları kaleme aldı:

Daha önce yayınlanan kitapları arasında “Yunus Emre”, “Kul Himmet”, “ Âşık Veysel” gibi halk edebiyatımızın abide şahsiyetleri üzerine müstakil başvuru kitapları ilk planda akla gelmektedir. Kendisi “Başlangıçtan Günümüze Türk Halk Şiiri”, “Türk Halk Edebiyatı’nda Nesir-Nazım Karışık Türler” gibi yine bilimsel başvuru kitapları ile alanında ön plandaki saygın otorite imzalardan birisi olarak kabul edilmiştir. Kendisi yazı hayatının 60.yılında çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanan Halk Bilimi konulu yazılarını değerlendirmeyi uygun bulmuştur. Çok yönlü edebî çalışmalarına emeklilikten sonra gazete yazarlığını da ekleyen Mehmet Yardımcı haftada bir gün “Kültürel Derinlik” adlı köşesinde yazdığı yazılarla, dergi (ve başka gazete) yazıları ile harmanlamış bu yeni kitabı için çıkış noktası kabul ederek ele almış, gözden geçirmiş, tasnif etmiş, incelediği konuları kendi bütünselliği içerisinde yeniden değerlendirmiş ve temel bir başvuru kitabı olarak kültürümüze kazandırmıştır. Üstelik kitabının kapağındaki (Cilt: I ) vurgulaması, kısa bir süre sonra bu çalışmanın devamı olarak ikinci cildin de hazırlanmakta olduğunu müjdelemektedir. Kitabın baş tarafında (s.5) henüz konuları irdelemeden kendisine ait “Geleneksel kültür ülkenin tapu senedidir.” özdeyişini kitabının özeti gibi okurla paylaşan Mehmet Yardımcı kitabı oluşturan yazıları bu derin sözün belgesi, ispatı olarak görmüş. Nitekim okur kitabı bitirdiğinde, incelediğinde, üzerinde düşündüğünde aynı özdeyişle adeta bütünleşmektedir. Kitapta yiyecekler, bitkiler, hayvanlar, gelenekler, renkler, sayılar, doğa unsurları vb. ilk planda kolay sanılan, bilindiği sayılan konular tarihi, kültürel boyutlarıyla derinlemesine ele alınmaktadır. Bu arada, “Anadolu’da Ficek Ritüeli” gibi az bilinen , “Tahta Minareli Camiler” , “Tahta Mezarlar” gibi gizemli, ilginç konularla birlikte bu geniş yelpazede ele alınan, incelenen, irdelenen, örneklendirilen konulara kabaca bir göz atmakta yarar var:

Yiyecekler: Pekmez, Leblebi, Zeytin, Buğday, Tuz

İçecekler: Çay, Kahve,

İncirHayvanlar : Leylek, Deve, Koç, Koyun, Dağ Keçisi, At, Arı,

SülükBitkiler: Endemik Çiçekler, Ters Lale, Üzerlik Otu,

Doğa Unsurları: Taş, Toprak, Su, Cemre,

Diğer Eşyalar: Ayna, Sabun, Tesbih, Kuşak,

Gelenekler: Yeni Yıl (Nardugan), Hıdırellez, Kurban, Yağmur Duası, Nazarlık, Kına,

Meslekler: Nalbantlık, Yazmacılık, Yorgancılık, Çinicilik

Şahıslar: Neşet Ertaş , Âşık Davut Sulari, Musa Eroğlu, Âşık Veysel,

Diğer Konular: ( Halk kültürümüzde) Sayılar, Renkler, Saz, Kopuz, Kapı, Eşik, Tokmak, İpek Yolu, Ahilik, Bacıyan-ı Rum, Yedi Uyurlar, Kilim Motifleri, Minyatür

Yukarıdaki geniş tabloda yer alan konularla ilgili yazıların sonunda daha ileri okumalar için kaynakça verilmiş olması, konularla ilgili kullanılan fotoğraflar, yine konularla ilgili maniler, türküler, atasözleri, deyimler, kitabı zenginleştiren diğer unsurlar konumunda. Yine ek olarak bu konular üzerine bizzat Mehmet Yardımcı’nın şiirleri kitabı taçlandırıyor. Ki bu yaklaşım yazarın kitapta ele aldığı konular üzerine sadece bilimsel anlamda yoğunlaşmadığı, kafa yormadığı, aynı konuları şiirleştirerek duygu dünyasını da bu kitaba cömertçe sunduğu görülmektedir. (Örneğin “Geleneksel Kültürümüzde Cemre” başlıklı yazısının bitiminde, “Cemre” başlıklı şiirini de sunması gibi.) Bir noktadakitabı akademisyen Mehmet Yardımcı ile şair Mehmet Yardımcı’nın birlikte oluşturduğu söylenebilir. Değerli hocamız, dostumuz Dr. Mehmet Yardımcı’yı bu değerli ve önemli kitabı için kutluyor, tebrik ediyoruz. Bu çalışmanın ikinci cildinin de kültürümüzün derinliklerini aynı geniş yelpazede ele alınacağı bir çalışma olacağı, birçok konuya daha ışık tutacağı muhakkaktır.