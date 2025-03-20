Geleneksel medyada kim konuşuluyor?

Medya Takip Merkezi’nin Şubat ayında en çok konuşulan dizi oyuncuları araştırması yayımlandı. Rapora göre, sosyal medya ile geleneksel medya (televizyon, gazete, radyo, dergi vb.) arasında çok büyük farkın olduğu ortaya çıktı.

Genç oyuncular, sosyal medyada daha çok etkileşim alırken özellikle deneyimli isimlerin geleneksel medyada haberleriyle öne çıktığı görülüyor. Geleneksel medyanın en çok konuştuğu isim, ‘Kızıl Goncalar’daki (NOW TV) Doktor Levent rolüyle ekranlarda olan Özcan Deniz oldu. Deniz, 2 bin 816 habere konu olmuş. İkinci sırada ise, ‘Annem Ankara’da (Kanal D) Zuhal karakterini canlandıran Bergüzar Korel var. Korel ile ilgili de bin 405 haber yapılmış.

Bu isimleri sırasıyla; bin 387 haberle ‘Kuruluş Osman’ın (atv) Osman Bey’i Burak Özçivit, bin 252 haberle ‘Annem Ankara’nın (Kanal D) Hasan’ı Mehmet Günsür, bin 83 haberle ‘Arka Sokaklar’ın (Kanal D) Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan, bin 79 haberle ‘Uzak Şehir’in (Kanal D) Alya’sı Sinem Ünsal, bin 44 haberle ‘Uzak Şehir’in (Kanal D) Cihan’ı Ozan Akbaba, bin 1 haberle ‘İnci Taneleri’nin (Kanal D) Azem’i Yılmaz Erdoğan ve 979 haberle ‘Kızılcık Şerbeti’nin (Show TV) Doğa’sı Sıla Türkoğlu takip etti.

Ece Ronay oyunculuğa adım attı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı olarak yakından tanıdığımız Ece Ronay, bu kez sevenlerinin karşısına bambaşka bir rolle çıkacak.

Ece Ronay, geçen günlerde Tekirdağ Şarköy’de çekimlerine başlanan ‘Beğenilen Aşk’ filminde rol alıyor. Romantik komedi türündeki filmle oyunculuğa adım atan Ece Ronay, ‘Beğenilen Aşk’ta Influencer Ayça rolüyle izleyenleri ters köşe yapacak. Serkan Özarslan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yapımcılığını ise Gümüş Film (Asya Doğan) ve Referans Film Productionn (Ali Sezer Erarslan) üstleniyor.

Popülerlik peşinde koşan genç bir adamın, sosyal medya illüzyonları içinde kaybolurken gerçek aşkı ve kendini bulma hikâyesini anlatan filmde Ece Ronay’a başrolde Eslem Akar ve Mert Aydoğdu eşlik ediyor. Film, Mert Aydoğdu’nun da ilk başrol filmi olarak dikkat çekiyor.

Dünya sineması, Sancaktepe’de buluştu

Sanatın ve dünya sinemasının nabzının attığı 3. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali, Sancaktepe’de yapılan gala gecesiyle sona erdi. Uludüz Medya organizatörlüğünde düzenlenen festival, sinemanın büyüsünü bir kez daha İstanbul’un kalbine taşıdı.

Bu yıl 20 ülkeden yapılan 1980 başvuru arasından seçilen 100 finalist, festival kapsamında izleyicilerle buluştu. Etkinlik kapsamında ödüllü yapımların gösterimlerinin yanı sıra sektörün önde gelen isimleriyle söyleşiler ve sinema dünyasının önemli konularının ele alındığı paneller de düzenlendi.

Müjdat Gezen, Bedri Baykam, Tamer Levent, Prof. Dr. Murat Önsoy, Doç. Dr. Zeynep Merve Şıvgın Önsoy, Bulut Özdemir ve Mehmet Sindel’in yer aldığı jüri tarafından belirlenen 14 farklı kategoride ödüller sahiplerine takdim edildi.