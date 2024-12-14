Geleneksel Miras Futbol Turnuvası Bişkek'te başladı

Bişkek’te, 14 Aralık’ta, Kırgızistan Futbol Birliği’nin Ulusal Futbol Akademisi’nde gerçekleştirilen açılış töreni ile start alan Miras Futbol Turnuvası, iki gün sürecek. Bu yıl, 16 takım dört gruba ayrılmış durumda ve toplamda 32 maç yapılacak. 24 grup maçı ve 8 final karşılaşması gerçekleştirilecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun geçtiğimiz yıllara göre büyük bir gelişim gösterdiğine dikkat çekti. İlk organizasyonda 8-9 takım yer alırken, bu yıl sayı 16'ya ulaşmış durumda. Bu artışın turnuvaya olan ilgiyi ve futbolun Kırgızistan'daki popülaritesini gösterdiğini vurguladı.

Caparov, başkanlık takımının ilk yıllarda turnuvayı kazandığını, ancak son yıllarda dördüncülüğe gerilediğini belirtti. “Bu da gayet iyi bir durum. İlk yıllarda yaşlılar ve gençlerin katılımıyla yarışmalar yapılıyordu. Şimdi ise gençlerimizin seviyeleri oldukça arttı. Bu maçların önemini unutmayalım ve onları düzenlemeye devam edelim. Gençlerimizi ve halkımızı spora teşvik etmeliyiz, çünkü spor sağlık kaynağıdır. Sporun doğasında olduğu gibi, en güçlü kazanır. Kazanan güçlü olsun!” diyerek sözlerini tamamladı.

Turnuvanın maçları, Kırgızistan Futbol Birliği'nin yeni açılan Ulusal Futbol Akademisi ve "Gazprom-Çocuklar" Spor Kompleksi'nde oynanıyor.