"Geleneksel Silivri Yoğurt Festivali" için geri sayım başladı

Silivri Belediyesi, 63 yıldır aralıksız sürdürdüğü Geleneksel Yoğurt Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Silivri Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, 3 Temmuz Çarşamba günü kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Festival öncesinde Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, esnafa, vatandaşa, protokol üyelerine ve basın mensuplarına Silivri yoğurdu ikram etti.

"KÜLTÜREL MİRASIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"

Tüm vatandaşları festivale davet eden Balcıoğlu, "Yoğurt Festivalimiz, ilçemizin kültürel mirasının en güzel örneklerinden biridir. Bu yıl 63'üncü kez halkımızla bu değeri kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, aileleriyle birlikte bu büyük buluşmaya davet ediyorum" dedi.

FESTİVAL AKŞAMLARI KONSERLERLE ŞENLENECEK

Festivalin ilk akşamında, sevilen sanatçı Emir Can İğrek sahne alacak. 4 Temmuz Perşembe günü ise Karadeniz müziğinin güçlü sesi Resul Dindar, 5 Temmuz Cuma günü de duygusal şarkılarıyla tanınan Rubato Silivri halkıyla buluşacak. Tüm konserler, Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda gerçekleşecek.