Geleneksel sokak oyunları millet bahçelerine taşındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Geleneksel sokak oyunları millet bahçelerine taşındı

Kocaeli'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunları, millet bahçelerinde yaşatılarak mazi bugüne taşınıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara unutamayacakları bir yaz tatili yaşatmak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Çık Dışarıya Oynayalım" etkinliklerine Çayırova ve Dilovası ilçelerinde devam etti.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Çayırova ve Dilovası Millet Bahçeleri'nde kurulan etkinlik alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi. Alanlarda, çocukların akıl ve zeka gelişimine destek sunan atölyelerin yanı sıra motor becerilerini geliştirecek atletizm parkurları da yer aldı. Etkinliklerde ayrıca kalemlik boyama, çim adam yapımı ve dikiş gibi atölye çalışmalarıyla çocukların el becerileri desteklendi.

ÇOCUKLAR İÇİN MASAL GÖSTERİLERİ HAZIRLANDI

Çocukların dijital dünyadan uzak bir gün geçirmesi için alanda her şey düşünüldü ve geleneksel sokak oyunlarına da yer verildi. Bu kapsamda çocuklar, geleneksel Türk oyunlarını oynama fırsatı buldu. Sahne kısmında ise çocuklar için masal gösterileri ve bilim şovları hazırlandı.

Geleneksel sokak oyunları millet bahçelerine taşındı

Geleneksel sokak oyunları millet bahçelerine taşındı

Geleneksel sokak oyunları millet bahçelerine taşındı

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