Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni yapıldı

Şölende, maddi imkânı bulunmayan ve Erzincan'da ikamet eden 81 çocuk, Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün koordinesinde modern cerrahi yöntemlerle, steril koşullarda ücretsiz olarak sünnet ettirildi.

Program, sünnet kıyafetlerini giyen çocukların Terzibaba Türbesi'ni ziyaretleri ile başladı. Ardından aileleriyle birlikte Esentepe Mesire Alanı'nda düzenlenen şölene katılan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şunları kaydetti:

"Erzincan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplu sünnet şölenlerimizi sürdüreceğiz. 81 evladımızın sünnetini gerçekleştirdik. Sünnet olan çocuklarımıza hayırlı ömürler diliyorum, ailelerine sağlıklı sıhhatli gelecekler diliyorum."

Program, palyaço gösterileri, Karagöz ve Hacivat, Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseri ve yerel sanatçıların sahne aldığı etkinliklerle devam etti.