Geleneksel Türk kahvaltısı Yunanistan'da tanıtıldı

Başkonsolos Mustafa Somuncu ve eşi Canan Çiçek Somuncu, "Dünya Kahvaltı Günü" sebebiyle konsolosluk rezidansında Türkiye, Yunanistan ve üçüncü ülkelerden seçkin bir davetli grubunu misafir etti.

Somuncu, düzenlenen etkinlikte AA muhabirine açıklama yaparak, "Dünya Kahvaltı Günü"nün haziran ayının ilk pazar günü kutlandığını, bugün gerçekleşen etkinlikte de geleneksel Türk kahvaltısı ürünlerine tanıttıklarını vurguladı.

Başkonsolos Mustafa Somuncu, menemen, sucuklu yumurta, çılbır gibi vazgeçilmez geleneksel kahvaltılıkların ikram edildiği sofra ile Yunanistan ve üçüncü ülke vatandaşlarına Türk kahvaltısının tanıtıldığını belirtti.

Düzenlenen kahvaltı etkinliğinin ilk kez 2014'te Van'da yapıldığını söyleyen Somuncu, kahvaltının başkentinin Van olduğunu ve bunun Van'da başlatılan bir gelenek olduğunu ifade etti. Somuncu, "Orada dünya rekoru kırmak üzere yaklaşık 58 bin kişinin katılımıyla Van şehir kalesinde bir kahvaltı yapılmıştı. O günden beri de her sene artan etkinliklerle Türk kahvaltısının, Türk mutfağının tanıtımına yönelik, bütün misyonlarımızda olduğu gibi etkinlikler yapıyoruz." diye konuştu.

Başkonsolos Mustafa Somuncu'nun eşi Canan Çiçek Somuncu da Türk kahvaltısının çok popüler olduğunu vurgulayarak, "Tabii ki hepsini her zaman yiyemiyoruz ama Türk kahvaltısını yedikleri zaman da insanlar bunu inanılmaz buluyor." şeklinde konuştu.

Her yıl yemeklerin popülerliğine göre menünün tekrar yapıldığını belirten Canan Çiçek Somuncu, çılbırın en fazla ilgi gören tarifler arasında olduğunu söyledi.

Menemen, yumurta, zeytin, peynir, sigara böreği gibi geleneksel Türk kahvaltılıklarının ikram edildiği etkinlikte yer alan misafirler, Türk çayının tatma fırsatını da elde etti.