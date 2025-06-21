Geleneksel Türk markası raflardan kaldırılıyor!Geri iade edin çağrısı yapıldı

Düzenleme: Kaynak: SÖZCÜ
Geleneksel Türk markası raflardan kaldırılıyor!Geri iade edin çağrısı yapıldı

Almanya’nın çeşitli bölgelerinde satışa sunulan geleneksel Türk tatlısı yedi bölgede birden piyasadan toplatılıyor.

Almanya’nın çeşitli eyaletlerinde severek tüketilen yerli üretim Türk markası Yörükoğlu imzalı geleneksel şekerlemeler içeriğinde tespit edilen bir katkı maddesi sebebiyle geri çağrılıyor.


Natur Food GmbH, tüketicilerden satın aldıkları ürünleri iade etmelerini isterken, ürünün başka hiçbir parti veya çeşidinde şu an için riskli bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.


Almanya merkezli Natur Food GmbH tarafından üretilen “Yörükoğlu Narlı Cevizli Sucuk” adlı ürün, ülkenin gıda güvenliği standartlarına takıldı.

Türk geleneksel damak tadını yansıtan şekerlemeler Almanya’nın bir çok bölgesinde severek tüketiliyordu

Sözcü’de yer alan habere göre; Gıda güvenliği birimleri, ürünün Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde satışa sunulduğunu ve bu partilerin piyasadan toplanmasına karar verildiğini bildirdi.

Natur Food GmbH, tüketicilerden satın aldıkları ürünleri iade etmelerini istedi

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