Geleneksel Türk Sanatları Saraybosna’da

"Geleneksel Türk Sanatları Sergisi"nde hat, ebru, tezhip, kat'ı, minyatür, kubur ve çini sanatının işlendiği 33 eser yer alıyor.
Prof. Dr. Ahmet Açıkgözoğlu'nun yanı sıra sanatçılar Ali Rıza Özcan, Nurullah Özdem, Emel Türkmen, Ayşe Serap Özçimi, Elif Yurdakul Taşkın, Songül Ergün, İrem Ceran, Emsele Bal, Abdurrahman Şişman, Rabia Sözer, Hüsna Böhürler, Zeynep Kakı, Zehra Kakı, Pınar Şener, Gülseren Toy, Esra Şişman, Yusuf Yonar, Büşra Erenuluğ, Özge Olgun, Esma Ağca ve Hande Yis sergiye katkı sağladı.