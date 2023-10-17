Geleneksel Türk Sanatları Saraybosna’da

"Sergimizin adı 'Rahmet'; dünyanın bugünlerde merhamete ne kadar çok ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Filistin'de yaşananların acısıyla burada bunu hatırlatmak, bu sergiyle bir vazife yapmak şuurundayız. İnşallah merhamete vesile oluruz. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber için Allah, 'Sen onlara güzel davrandın, en güzel şekilde davrandın' buyuruyor. Biz de sanatımızla, en güzeliyle en tatlı ifadelerle en yumuşağıyla güzelliklerimizi anlatmaya çalıştık."