Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 11. kez düzenleniyor

Kaynak: Bülten
Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu 11. kez düzenleniyor
"Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 5 Mayıs Pazar günü başlıyor.

Yeşilay'ın 2011 yılından bu yana organize ettiği "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganlı Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 5 Mayıs 2024 Pazar günü T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenecek.

Yeşilay şubeleri, Yeşilay Spor Kulüpleri, gönüllüler ve bisiklet severlerin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak olan etkinlik, İstanbul'da Sarayburnu'ndan başlayıp Yedikule sahil yolu (Kennedy Cad.), Genç Osman Caddesi, 10. Yıl Caddesi, Topkapı, Edirnekapı, Ayvansaray, Balat ve Eminönü'nden geçerek Sepetçiler Kasrında sona erecek.

"Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, diğer şehirlerde de önemli merkezlerinden geçerek Türkiye genelindeki bisikletseverlerin buluşturacak.

Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu hakkındaki düşüncelerini belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Emin Müftüoğlu: “Bisiklet turları federasyonumuz için önemli bir yere sahip. Bisiklet sporunun sağlık alanında farkındalık vurgusu yapması bizler için çok değerli. Bisiklet sporunun doğaya ve sağlıklı yaşam tarzına teşvik edici etkisi, bisikletçilerin sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal açıdan da iyileşmelerine olanak tanıyor. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’nu bu sene 11. kez düzenlemekten gurur duyuyoruz. Türkiye’nin her yerinde aynı anda yapılacak olan bu tur, bağımlılıkla mücadelede geniş kapsamlı bir farkındalık oluşturmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Umarım Tour of Türkiye gibi Yeşilay Bisiklet Turu’da büyüyerek 60. senesine doğru yol almaya devam eder” dedi.

Program:

Tarih : 5 Mayıs 2024, Pazar

Saat : 08:30 (Bisikletçilerin Gelişi)

08:30-10:00 (Kahvaltı)

10:30 (Start)

12:30 (Finiş)

14:30 (Kapanış)

Yer : Yeşilay Genel Merkezi Önü, Sirkeci Sepetçiler Kasrı

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