Gelibolu yangınlarla boğuşuyordu! Bakandan mutlu eden açıklama
18 Ağustos 2025 / 10:53
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 3 gündür süren yangınlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre tamamen kontrol altına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
