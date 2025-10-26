Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Tarihe Saygı Parkı'nda yenileme çalışması yürütülüyor.

OPET'in "Tarihe Saygı" projesi kapsamında Eceabat ilçesinde 2008 yılında iskele yanındaki 2 bin 520 metrekarelik alanda oluşturulan Tarihe Saygı Parkı, Özgürlük ve Barış, Gelibolu Yarımadası maketi ve Bombasırtı Muharebesi Canlandırma Alanı olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Birinci bölüm, bağımsızlık mücadelesine adanan, Çanakkale'nin simge eserlerinden biri olan ve ünlü heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından tasarlanan Tarihe Saygı Anıtı'nı barındırıyor. Bu bölümdeki yenileme çalışmaları kapsamında anıtın bakım ve onarımı, sanatçının kızı Pınar Öktem Doğan tarafından gerçekleştiriliyor.

İkinci bölümde, 1/1000 ölçekli Gelibolu Yarımadası maketi yer alıyor. Bu maket, ziyaretçilere bölgeyi bütüncül biçimde görme ve savaş alanlarının topoğrafik yapısını inceleme olanağı sağlıyor.

Üçüncü bölümde ise 2013 yılında eklenen Bombasırtı Muharebesi Canlandırma Alanı yer alıyor. Bu bölümde, Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarında da bahsettiği Bombasırtı Vakası, bire bir boyutlardaki 40 figürle canlandırılıyor.

Türk ve Anzak askerlerinin 22 metre uzunluğundaki temsili siperlerde karşı karşıya geldiği bu alan, ziyaretçilerine savaşın tüm zorluklarını, cesaretini ve insanlık yönünü hissettiren bir atmosfer sunuyor. Tadilat kapsamında bu bölümdeki heykel ve siper düzenlemeleri, eserin özgün sanatçısı Nurettin Bektaş tarafından yapılıyor.

Gece ziyaretçilerinin daha iyi bir deneyim yaşaması için aydınlatma sistemiyle kabartma maket tamamen yenilendi, maketin üzerinde yer alan yönlendirmeler ve bilgilendirme panoları revize edildi.

Gelibolu Yarımadası'nın en önemli duraklarından biri haline gelen parkın, yapılan tadilatlarla ziyaretçilerine daha konforlu, bilgilendirici ve estetik bir gezi deneyimi sunması hedefleniyor.

Heykeltıraş ve mimar Pınar Öktem Doğan, AA muhabirine, babası Prof. Dr. Tankut Öktem'in, Tarihe Saygı Anıtı'nı Çanakkale'de yaşanan destanı gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla tasarladığını belirterek, "Bu anıt, yalnızca sanatsal bir eser değil, aynı zamanda vatan sevgisinin ve millete olan bağlılığının da en güçlü ifadesiydi. Babamızın sanatıyla Türk milletinin yüreğiyle yoğrulmuş bu eseri yeniden tarihe emanet ettik." ifadesini kullandı.