Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi

Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi
Düzenleme: Kaynak: AA

Bayburt'ta düğün konvoyunda yer alan gelin arabası ile traktörün karıştığı trafik kazasında, gelin ve damat dahil olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 1

Kaza, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Nişantaşı köyü yakınlarında kaza meydana geldi.

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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 2

Sait Talha Y. idaresindeki 69 AE 700 plakalı gelin arabası ile Ayhan Y. yönetimindeki 29 AL 245 plakalı traktör çarpıştı.

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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 3

Kazanın etkisiyle devrilen cip, yaklaşık 100 metre sürüklendi ve durdu.

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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 4

Kazanın bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 5

Yaralılar; Sait Talha Y., gelin Aslıhan, damat Arif Ç., traktör sürücüsü Ayhan ve yanındaki Mert Ali, Abdullah ve Eşref Y., ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 6

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 7
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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 8
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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 9
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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 10
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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 11
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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 12
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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 13
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Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi 14
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