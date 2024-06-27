Gelin arabası cip ile traktör çarpıştı! Devrilip 100 metre sürüklendi

Kaza, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Nişantaşı köyü yakınlarında kaza meydana geldi.
Sait Talha Y. idaresindeki 69 AE 700 plakalı gelin arabası ile Ayhan Y. yönetimindeki 29 AL 245 plakalı traktör çarpıştı.
Kazanın etkisiyle devrilen cip, yaklaşık 100 metre sürüklendi ve durdu.
Kazanın bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar; Sait Talha Y., gelin Aslıhan, damat Arif Ç., traktör sürücüsü Ayhan ve yanındaki Mert Ali, Abdullah ve Eşref Y., ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.