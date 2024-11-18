Gelin arabasında para talebi, damat ve yakınlarının gazabına uğradı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir kişi gelin arabasının kaputuna çıkarak para istemesi, damat ve yakınlarının öfkesine yol açtı. Olay, dün öğle saatlerinde Karataş Bulvarı Regülatür Köprü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mendil sattığı belirtilen bir şahıs, kırmızı ışıkta bekleyen gelin arabasından para talebinde bulundu. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden gelin arabasının kaputuna çıkan kişi, aracın üstünde tutunarak para istemeye devam etti.

Gelin arabası kavşağı geçtikten sonra, sürücü sağa çekerek durdu. Bu sırada damat, aracın kaputundan inerek para isteyen kişiye saldırdı. Damat, şahsı yumruk ve tekmelerle darp etmeye başladı. Olayın büyümesiyle birlikte gelin konvoyundaki diğer araçlardan inen damadın yakınları da para isteyen kişiye katılarak onu darbetti. Damat, olay sonrası uzaklaşırken, bir grup genç adamın da dahil olduğu saldırganlar, para isteyen kişiyi dövmeye devam etti. Saldırıya uğrayan şahıs, bir süre sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Tüm bu anlar, trafikte bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.