Gelin arabasında para talebi, damat ve yakınlarının gazabına uğradı

Kaynak: DHA
Gelin arabasında para talebi, damat ve yakınlarının gazabına uğradı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, gelin arabasından para istemeye çalışan bir kişi, damat ve yakınları tarafından dövüldü. Olay cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir kişi gelin arabasının kaputuna çıkarak para istemesi, damat ve yakınlarının öfkesine yol açtı. Olay, dün öğle saatlerinde Karataş Bulvarı Regülatür Köprü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mendil sattığı belirtilen bir şahıs, kırmızı ışıkta bekleyen gelin arabasından para talebinde bulundu. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden gelin arabasının kaputuna çıkan kişi, aracın üstünde tutunarak para istemeye devam etti.

Gelin arabası kavşağı geçtikten sonra, sürücü sağa çekerek durdu. Bu sırada damat, aracın kaputundan inerek para isteyen kişiye saldırdı. Damat, şahsı yumruk ve tekmelerle darp etmeye başladı. Olayın büyümesiyle birlikte gelin konvoyundaki diğer araçlardan inen damadın yakınları da para isteyen kişiye katılarak onu darbetti. Damat, olay sonrası uzaklaşırken, bir grup genç adamın da dahil olduğu saldırganlar, para isteyen kişiyi dövmeye devam etti. Saldırıya uğrayan şahıs, bir süre sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Tüm bu anlar, trafikte bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

204172-2.jpg

Son Haberler
Kılıçdaroğlu'na destek yağmuru
Kılıçdaroğlu'na destek yağmuru
Van'da kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı
Van'da kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı
Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 14 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 14 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Albanese ile bir araya geldi
Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Albanese ile bir araya geldi
Christina Aguilera yine şaşırttı
Christina Aguilera yine şaşırttı