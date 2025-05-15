‘Gelin’ dizisinin alkışı hak eden başarısı

Kanal 7’de yayınlanan ‘Gelin’ dizisi, büyük bir başarıya imza attı. Dizi, 2. kez ‘Dalya’ diyerek 200. bölümü geride bıraktı.

Kadrosunda Talya Çelebi, Cenay Türksever, Betigül Ceylan, Çisel Kuşkan, Sidal Damar ve Kutay Şahin gibi isimlerin yer aldığı ‘Gelin’, hafta içi her gün saat 19:00’da izleyici karşısına çıkıyor. Film Yapım Merkezi imzalı dizi, aşkın tüm engelleri aşacağına inanan Cihan ile Hançer’in sürprizlerle dolu öyküsünü anlatıyor. İkinci sezonuyla ekranlara gelen dizi, ilk sezon hafta sonu yayınlanıyordu. Kanalın aldığı sürpriz bir kararla hafta içine çekilen dizi, sosyal medyada çok konuşulan yapımlar arasında yer alırken yurt dışında da büyük bir izleyici kitlesine sahip. Dizi, 11 Şubat 2024’te ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlamıştı.

Günlük olarak yayınlanan diziler içerisinde başarılı işlerden birisi olan ‘Gelin’, aldığı 4’e yakın reytingle de dikkat çekiyor. Hem gündüz hem de akşam kuşağında sezona damga vuran işlerle yarışmak, kolay değildir. Hele bir de onlar karşısında hatırı sayılır reytingler almak alkışı fazlası hak ediyor. Tüm ekibi kutlarım.

‘Kemanın Renkleri’ni buluşturacak etkinlik

Farklı müzik türlerini klasik keman ile ustalıkla harmanlayan keman virtüözü Canan Anderson, ‘Kemanın Renkleri-Colors of Violin’ konseriyle 18 Mayıs Pazar akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Klasik müzik eğitimiyle temellendirdiği kariyerinde Çigan müziğinden caz ve club müziğe, Türk Halk Müziği’nden etnik motiflere uzanan geniş bir yelpazede eserler seslendiren Canan Anderson, Vivaldi, Bach, Vittorio Monti ve J.C. Lemay gibi klasik müzik dehalarının yanı sıra Neşet Ertaş, Musa Eroğlu gibi halk müziğinin usta isimlerinin eserlerine de yer veriyor.

‘AKM Pazar Resitalleri’ kapsamında sahne alacak olan sanatçı, sevenlerini Doğu ile Batı’nın buluştuğu büyülü bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

Yasemin Sakallıoğlu’ndan inci gibi 100 gösteri

Yasemin Sakallıoğlu ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir’ isimli tek kişilik stand-up gösterisiyle önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı.

BKM organizasyonuyla 100. gösterisinde sahne kostümünden şovlarına kadar özel bir ambiyans hazırlayan komedyen, yüzlerce inciden oluşturulan 12 kiloluk özel kostümüyle de büyük beğeni topladı. Birbirinden komik hikâyeleriyle 100. kez sahnelenen gösteride, mizahın yanı sıra müzik ve dans şovlarıyla görsel bir şölen de yaşandı.

Yerli ve yabancı 40 profesyonel dansçının eşlik ettiği şovda Yasemin Sakallıoğlu’nun dans sırasında börek yediği anlar ise izleyenleri kahkahaya boğdu.