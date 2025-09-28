Gelin düğün günü öldü: Damat baldızıyla nikâh kıydı



Hindistan’da gerçekleşen bir düğün merasiminde, nikâh kıyıldığı anda gelinin fenalaşarak, yaşamını yitirmesinin ardından yaşananlar tartışma yarattı.



Yerel basına da yansıyan haberlere göre düğün töreni için bir araya gelen aileler ve davetliler, kutlamaya hazırlanırken gelin fenalaşarak yere yığıldı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan gelinin ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçti.

DÜĞÜN İPTAL EDİLMEDİ

Yerel kaynaklarda yer alan bilgiye göre, toplumsal baskılar ve maddi kayıplar gerekçesiyle aile düğünün iptal edilmemesi yönünde karar alındı. Bununla birlikte ölen gelinin ailesinin, kızlarının yerine küçük kız kardeşinin damatla evlenmesine onay verdiği iddia edildi. Kısa bir aranın ardından nikâh devam etti ve düğün tamamlandı.

