Gelin evinde kan döküldü

Kaynak: Haber Merkezi
Gelin evinde kan döküldü

Giresun'da gelin evi önünde meydana gelen olayda bir kişi silahıyla ateş açtı. Olayda damadın babası Bilal Yetim ve Hüseyin Ölçülü ağır yaralandı.

Gelin evinde kan döküldü

Hüseyin Kıdık - Yeniçağ / Giresun

Giresun'da gelin evi önünde bir kişinin silahıyla ateş açması sonucu damadın babası Bilal Yetim ve Hüseyin Ölçülü isimli vatandaşın ağır yaralandığı bildirildi.

Olaydan bir süre sonra Eynesil Jandarma Karakolu'na gelen bir kişi silahıyla birlikte teslim oldu. Kimliği öğrenilemeyen şahıs ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri düğün evinde bulunan kişilerin ifadesini alıp geniş bir soruşturma başlattı. Hastanelere kaldırılan her iki yaralı da kurtarılamadı.

Bölgeye bakan jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şahsın silahıyla birlikte teslim olduğunu, Teslim olan şahıs ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Giresun'a bağlı Eynesil ilçesi, Ören beldesi Kıran Mahallesi'nde gelin evi önünde, gelin çıkartılacağı sırada peş peşe silah sesleri geldi.

Kurşunların isabet ettiği Hüseyin Ölçülü ve damadın babası Bilal Yetim ağır yaralandı. Düğün evindekiler tarafından jandarma ve sağlık ekipleri arandı. Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere Hüseyin ölçülü hayatını kaybetti.

Olayda ağır yaralanan Bilal Yetim ilk müdahalenin ardından Trabzon Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Bilal Yetim de hayatını kaybetti.

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