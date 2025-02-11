Gelin Evi'nde sıradışı anlar! Kapıyı söküp salonun ortasına getirdi

Gelin Evi'nde yaşanan sıra dışı anlar, programın sunucusu Gülşah Hanım'ın ev sahipliği yaptığı bölümde gerçekleşti. Misafir gelin Yaprak, Gülşah Hanım'ın evinin kapısını yerinden söküp salona taşıdı. Bu durum karşısında hem diğer yarışmacılar hem de ev sahibi büyük şaşkınlık yaşadı.

Gülşah Hanım, Yaprak'a "Bu yaptığın doğru mu?" diye sitem ederek tepkisini gösterdi. Tartışma kamera arkasında devam etti ve Gülşah Hanım'ın Yaprak'a hakaretler yağdırdığı ve fiziksel temas kurduğu iddia edildi. Yaprak ise, sakinleşmek için salondan çıktıktan sonra "Yüzünü görmek istemiyorum, böyle bir saygısızlık görmedim" diyerek tepkisini dile getirdi.

EV SAHİBİ GELİN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Tüm gelinler bu olaydan sonra Gülşah Hanım'a sıfır puan verdi ve Gülşah Hanım yarışmadan diskalifiye edildi.

BU YAŞANANLAR ŞAKA MI?

Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, "Daha neler göreceğiz?", "Bize neler izlettiriyorlar?", "Bu yaşananlar şaka mı?" gibi yorumlarla programı değerlendirdi.