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Gelin kaynana kavgasında kan aktı. Birbirlerini bıçakladılar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gelin ve kaynanası, çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı. Hastanede tedavileri yapılan ikili daha sonra polis tarafından karakola götürüldü.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 19:22
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Gelin kaynana kavgasında kan aktı. Birbirlerini bıçakladılar

Gelin kaynana kavgasında kan aktı. Birbirlerini bıçakladılar
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Olay, dün Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre N.Y. ve F.Y. isimli gelin ile kaynana arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İki taraf da birbirlerine bıçakla saldırmaları sonucu yaralandı. Olayın ardından gelin kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı kaynanayı ve olay yerinden kaçan gelini bulup hastaneye götürdü. Hastanede tedavi edilen gelin ve kaynana ardından işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü

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