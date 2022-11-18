Gelin ve Damat Dergisi Ödül törenleri sahiplerini buldu

SANAT VE İŞ DÜNYASI TEK ÇATIDA BULUŞTU

Cemiyet, iş, sanat ve medya dünyasının ünlü isimlerini buluşturan ödül töreninde Aslı Hünel, Zahide Yetiş, Çağla Şikel, Nur Ertürk, Wilma Elles, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş, Ece Pirim, İvana Sert ve Tuğba Özay'ın yanı sıra TEMA Vakfı ve LÖSEV'de ödüle layık görüldü.

Gelin Damat Dergisi İmtiyaz Sahibi Ferhat Muğurtay açıklamasında "Dergimizin 19. yılında ödül törenimizin ise 5. yılındayız. Bugün 2022 yılında çıkış yapan ve yıllarca sektörde faaliyet gösteren başarılı kişi ve kurumları ödülleri ile buluşturduk. Ödül sahiplerinin başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum" dedi.