Gelincik otu adeta ağrı kesici

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan gelinciğin faydaları dikkat çekti.

Gelincik çiçeğinin en önemli özelliklerinden biri ağrı kesici olması dikkat çekti.

AĞRI NEDİR?

Ağrının yaygın şekilde kabul edilmiş tanımı Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği tarafından geliştirilmiştir:

"Ağrı, gerçek veya potansiyel bir doku hasarından kaynaklanan veya bu şekilde tanımlanan, hoş olmayan bir duyu ve duygusal bir deneyimdir"

Ağrı hafif, bölgesel, hafif veya şiddetli olabilir.

GELİNCİK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 litre kaynar suyun içerisine 1 yemek kaşığı gelincik çiçeği eklenir ve 15 dakika demlenmesi için bekletilir. Çay demlendikten sonra süzülür ve bir fincana koyulur. İsteğe göre şekerle tatlandırılarak içilir. Gelincik çiçeği çayı, günde en fazla 1 fincan içilmelidir.

Not: Gelincik otunu satın alırken çay yapımında kullanacağınızı mutlaka belirtin.

GELİNCİK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Gelincik çiçeği, güzelce yıkanıp temizlendikten sonra kullanıma hazır bir hale gelir. Börek, meze, salata ve kavurma yapımında kullanılır. Ayrıca çay olarak da tüketilebilir. Gelincik çiçeğini güvenilir aktarlardan temin edebilirsiniz.

Dilerseniz, gelincik reçeli, otlu börek ve ısırgan ve gelincik otlu kahvaltı dilimi tarifine göz atabilirsiniz.