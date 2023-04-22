Gelincik otu bronşite iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan gelinciğin faydaları dikkat çekti.

Bronşite iyi gelmesinden birçok sağlık sorununa faydası olan gelincik dikkat çekti.

Gelincik; Nefes darlığı, astım, bronşit ve göğüs nezlesinde rahatlık sağlar.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşlar dışarıdan solunum yoluyla aldığımız havayı, kanın oksijenlendirildiği alveol denilen keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yollarıdır. Bronşit ise işte bu bronşların bir takım etkenler nedeniyle inflamasyonu, yani yangılanmasıdır. Bu yangılanma esnasında bronşları içeriden kaplayan mukoza adı verilen tabaka ödemlenerek kalınlaşır ve mukus denilen yapışkan sıvıyı daha fazla üretir; bunun sonucunda hava alveollere rahatça ulaşamaz.

GELİNCİK NEDİR?

Yazın kırlarda yeti en ve gelincikgillere örnek olarak alınan bir çeşit çiçekli bitkidir. Çoğu kırmızı renklidir. Yaz aylarında toplanıp, gölgede temiz bir kâğıt üzerine serilerek kurutulur. İçerisinde rheadine vardır. Kokusu hoş değildir. Tadı da acıdır.

GELİNCİK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Gelincik çiçeği, güzelce yıkanıp temizlendikten sonra kullanıma hazır bir hale gelir. Börek, meze, salata ve kavurma yapımında kullanılır. Ayrıca çay olarak da tüketilebilir. Gelincik çiçeğini güvenilir aktarlardan temin edebilirsiniz.

Dilerseniz, gelincik reçeli, otlu börek ve ısırgan ve gelincik otlu kahvaltı dilimi tarifine göz atabilirsiniz.

GELİNCİK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 litre kaynar suyun içerisine 1 yemek kaşığı gelincik çiçeği eklenir ve 15 dakika demlenmesi için bekletilir. Çay demlendikten sonra süzülür ve bir fincana koyulur. İsteğe göre şekerle tatlandırılarak içilir. Gelincik çiçeği çayı, günde en fazla 1 fincan içilmelidir.

Not: Gelincik otunu satın alırken çay yapımında kullanacağınızı mutlaka belirtin.