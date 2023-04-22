Gelincik otu kemik erimesine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan gelinciğin faydaları dikkat çekti.

Gelincik çiçeği kemik erimesi riskini azaltır, kemik sağlığını korur.

KEMİK ERİMESİ NEDİR?

Sağlıklı ve genç kemiklerde güçlü kollajen liflerine bağlı mineraller ve çoğunlukla da kalsiyum tuzlarından oluşan bir yapılanma söz konusudur. Yaşlanmayla birlikte bu yapının gücünü kaybederek zayıflaması ve dayanıksızlaşması normaldir. Fakat osteoporoz kemik yoğunluğundaki aşırı düşüş nedeniyle kemiklerin çok daha kırılgan bir yapıya dönüşmesi anlamına gelir. Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kelime olarak süngerimsi (gözenekli) kemik anlamına gelir. Kemiklerin içlerinde boşluklar oluşarak yoğunlukları azalır. Bu da kırılmaya ve çatlamaya yatkın hale gelmelerine neden olur. Çoğunlukla bir kırık veya çatlak geliştikten sonra kemiklerin görüntülenmesi sonucunda tespit edilir. Osteoporoza bağlı kırık oluşumunun en yaygın görüldüğü kemikler ise el bilekleri, omurga ve kalçada bulunan kemiklerdir. Kemik erimesinin görülme sıklığı yaşla birlikte artar, aynı zamanda kadınlarda görülme olasılığı erkeklere oranla daha yüksektir.

GELİNCİK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 litre kaynar suyun içerisine 1 yemek kaşığı gelincik çiçeği eklenir ve 15 dakika demlenmesi için bekletilir. Çay demlendikten sonra süzülür ve bir fincana koyulur. İsteğe göre şekerle tatlandırılarak içilir. Gelincik çiçeği çayı, günde en fazla 1 fincan içilmelidir.

Not: Gelincik otunu satın alırken çay yapımında kullanacağınızı mutlaka belirtin.

GELİNCİK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Gelincik çiçeği, güzelce yıkanıp temizlendikten sonra kullanıma hazır bir hale gelir. Börek, meze, salata ve kavurma yapımında kullanılır. Ayrıca çay olarak da tüketilebilir. Gelincik çiçeğini güvenilir aktarlardan temin edebilirsiniz.

Dilerseniz, gelincik reçeli, otlu börek ve ısırgan ve gelincik otlu kahvaltı dilimi tarifine göz atabilirsiniz.