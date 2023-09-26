Gelinfeneri bitkisi romatizmaya iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Gelinfeneri bitkisi; Romatizma hastalıkları, ateş düşürücü, öksürük kesici, idrar söktürücü, yangı giderici etkileri de bulunmaktadır.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır.

Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nörolojik şikayetler

-Böbrek fonksiyonlarında azalma

-Nefes darlığı

-Hareket kısıtlılığı

-Sabah saatlerinde eklemlerde oluşan sertlik

-Cildin güneşe karşı duyarlılık göstermesi

-Cilt altında beze oluşumu

-Vücudun farlı bölgelerinde görülen sertlik

-Güçsüzlük

-Gözlerde oluşan iltihaplanma

-Görme yetisinin bozulması veya kaybolması

-Uzun süreli yüksek ateş

GELİNFENERİ BİTKİSİ NASIL KULLANILMALIDIR?

Gelinfeneri bitkisi, meyveler kurutulduktan sonra su içerisinde kaynatılarak kullanılır. Aynı zamanda meyveler taze olarak da tüketilebilmektedir. Ayrıca deri iltihaplarını yumuşatmak için yaprakları kullanılabilir.

Gelinfeneri bitkisi hazırlamak için, 50 gr meyve ve bir çorba kaşığı yaprak, 1 litre su içerisinde yaklaşık 30 dakika boyunca kaynatılır. 2 saat süre dinlendirildikten sonra her gün 2 bardak içilmelidir. Ayrıca, yapraklar haşlanarak elde edilmiş olan su, diş ağrısı ve sıtma için faydalıdır. Elde edilen su ağızda çalkalanarak kullanılır.

Gelinfeneri bitkisi, veteriner hekimlikte de kullanılabilir. Kuşpalazı hastalığına karşı oldukça etkisi olan Gelinfeneri bitkisi, yemlerin içine karıştırılarak hayvanlara verilir. Gelinfeneri bitkisinin gözle görülür bir yan etkisi yoktur. Ancak her ihtimale karşı, aşırı bir kullanım yapılmamalıdır. Özellikle bitkinin zehirli olan kısımları temizlenerek sadece meyveleri tüketilmelidir. Uzun süre su içerisinde bekletilmiş olan meyveler tüketilmemeli ve taze olarak kullanılmalıdır.