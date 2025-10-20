Kanal D’nin popüler programı Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Aslı Hünel ve oyuncu ağabeyi Saruhan Hünel, dört yıl önce babalarını yitirdi.
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın
Gelinim Mutfakta’nın sevilen sunucusu Aslı Hünel, dört yıl arayla önce babasını, ardından annesini kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Hünel, sosyal medyada annesine duyduğu özlemi yürek burkan sözlerle ifade etti.
Uzun süredir yoğun bakımda olan anneleri Şükran Hünel ise 20 Mayıs’ta vefat etti. Art arda yaşanan kayıplar Hünel kardeşleri derinden etkiledi. Aslı Hünel, sosyal medya paylaşımıyla duygularını dile getirdi.
ANNE ACISI
Şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel’in annesi Şükran Hünel, 20 Mayıs’ta hastanede hayatını kaybetti.
Hünel, annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu: “Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakkın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz.
CENAZEDE GÖZYAŞI
Şükran Hünel, 21 Mayıs’ta son yolculuğuna uğurlandı. Aslı ve Saruhan Hünel, cenazede gözyaşlarına hâkim olamadı. Büyük üzüntü yaşayan Aslı Hünel, annesinin tabutu başında fenalaştı ve eşinin desteğiyle sakinleştirildi.
ACISI HALA DİNMİYOR
Annesine ve babasına duyduğu özlemi sık sık dile getiren Aslı Hünel, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Tarifi zor... Tam bir çaresizlik ikinizi de çok özledim ben hemde çok.
Şimdi paylaşım yapmak istedim çok ilginçtir ama burada sizinle paylaşmak bana iyi geliyor dertleşmek gibi bundan sonra bir çok şeyimi paylaşacağım hayat kısa ve paylaşınca daha anlamlı. Nasıl hafifleyecek bu acı?
Nereye gitsem keşke onları da getirseydim ah burayı çok severdi keşke bunu yeseydi bunlar bir an olsun çıkmaz mı akıldan yürekten çıkmıyor işte…”
“HAKİM OLAMIYORSUN GÖZYAŞLARINA”
“Bazen akşamları bazen sabah bazen de gün ortası vuruyor acısı çöküyor hakim olamıyorsun gözyaşlarına yer mekan dinleniyor vuruyor sancısı. 4 gün sonra 26 Temmuz da annemin doğum günü her sene ona sürpriz yapardım her sene ama şaşmazdı.
”ÖZLEMİNİ BÖYLE DİLE GETİRDİ
Sosyal medyada sıkça anne ve babasına özlemini paylaşan Aslı Hünel, son paylaşımında annesiyle fotoğrafını yayımladı ve “Hep aklımızdasın ve kalbimizdesin. İyi ki benim annem oldun bana öğrettiğin her şey için şükrediyorum” dedi.
ASLI HÜNEL KİMDİR?
4 Haziran 1977’de İstanbul’da doğan Aslı Hünel, Türk sanat müziği sanatçısıdır.
Küçük yaşta Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik eğitimine başlayan Hünel, Arap ve Selanik kökenli bir aileden gelmektedir.
Sanatçı Saruhan Hünel’in kardeşi olan Aslı Hünel, müzikle başladığı kariyerini televizyon sunuculuğuyla sürdürdü.
Aslı Hünel, müzik kariyerine 1990’larda “Güneş Doğmuyor” albümüyle başladı. “Bambaşka” albümü ve çeşitli single’larla tanındı.
2021’de TGRT Haber’de “Günaydın Türkiye”yi sundu, ardından Show TV’de “Gelin Evi” programını yönetti. 2024’te Kanal D’de “Gelinim Mutfakta”yı sunmaya devam ediyor.
DİSKOGRAFİ
Stüdyo Albümleri: Güneş Doğmuyor (1994), Duygular (1997), Kendine İyi Bak (2003), Dönemem (2006), Aynalar (2012), Bambaşka (2019)
Single’lar: Ayarsızım (2021), Sade ve Sakin (2021), Aynalı Körük (2022), Sen Unuttun (2022), Bundan Bahsetsin (2024)
TV PROGRAMLARI
• 2021-2024: Gelin Evi (Show TV)
• 2024-: Gelinim Mutfakta (Kanal D)