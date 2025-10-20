Yeniçağ Gazetesi
20 Ekim 2025 Pazartesi
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın

Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın

Gelinim Mutfakta’nın sevilen sunucusu Aslı Hünel, dört yıl arayla önce babasını, ardından annesini kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Hünel, sosyal medyada annesine duyduğu özlemi yürek burkan sözlerle ifade etti.

Haberi Paylaş
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 1

Kanal D’nin popüler programı Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Aslı Hünel ve oyuncu ağabeyi Saruhan Hünel, dört yıl önce babalarını yitirdi.

1 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 2

Uzun süredir yoğun bakımda olan anneleri Şükran Hünel ise 20 Mayıs’ta vefat etti. Art arda yaşanan kayıplar Hünel kardeşleri derinden etkiledi. Aslı Hünel, sosyal medya paylaşımıyla duygularını dile getirdi.

2 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 3

ANNE ACISI

Şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel ile oyuncu Saruhan Hünel’in annesi Şükran Hünel, 20 Mayıs’ta hastanede hayatını kaybetti.

3 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 4

Hünel, annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu: “Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel hakkın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz.

4 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 5

CENAZEDE GÖZYAŞI

Şükran Hünel, 21 Mayıs’ta son yolculuğuna uğurlandı. Aslı ve Saruhan Hünel, cenazede gözyaşlarına hâkim olamadı. Büyük üzüntü yaşayan Aslı Hünel, annesinin tabutu başında fenalaştı ve eşinin desteğiyle sakinleştirildi.

5 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 6

ACISI HALA DİNMİYOR

Annesine ve babasına duyduğu özlemi sık sık dile getiren Aslı Hünel, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Tarifi zor... Tam bir çaresizlik ikinizi de çok özledim ben hemde çok.

6 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 7

Şimdi paylaşım yapmak istedim çok ilginçtir ama burada sizinle paylaşmak bana iyi geliyor dertleşmek gibi bundan sonra bir çok şeyimi paylaşacağım hayat kısa ve paylaşınca daha anlamlı. Nasıl hafifleyecek bu acı?

7 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 8

Nereye gitsem keşke onları da getirseydim ah burayı çok severdi keşke bunu yeseydi bunlar bir an olsun çıkmaz mı akıldan yürekten çıkmıyor işte…”

8 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 9

“HAKİM OLAMIYORSUN GÖZYAŞLARINA”

“Bazen akşamları bazen sabah bazen de gün ortası vuruyor acısı çöküyor hakim olamıyorsun gözyaşlarına yer mekan dinleniyor vuruyor sancısı. 4 gün sonra 26 Temmuz da annemin doğum günü her sene ona sürpriz yapardım her sene ama şaşmazdı.

9 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 10

”ÖZLEMİNİ BÖYLE DİLE GETİRDİ

Sosyal medyada sıkça anne ve babasına özlemini paylaşan Aslı Hünel, son paylaşımında annesiyle fotoğrafını yayımladı ve “Hep aklımızdasın ve kalbimizdesin. İyi ki benim annem oldun bana öğrettiğin her şey için şükrediyorum” dedi.

10 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 11

ASLI HÜNEL KİMDİR?

4 Haziran 1977’de İstanbul’da doğan Aslı Hünel, Türk sanat müziği sanatçısıdır.

11 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 12

Küçük yaşta Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik eğitimine başlayan Hünel, Arap ve Selanik kökenli bir aileden gelmektedir.

12 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 13

Sanatçı Saruhan Hünel’in kardeşi olan Aslı Hünel, müzikle başladığı kariyerini televizyon sunuculuğuyla sürdürdü.

13 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 14

Aslı Hünel, müzik kariyerine 1990’larda “Güneş Doğmuyor” albümüyle başladı. “Bambaşka” albümü ve çeşitli single’larla tanındı.

14 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 15

2021’de TGRT Haber’de “Günaydın Türkiye”yi sundu, ardından Show TV’de “Gelin Evi” programını yönetti. 2024’te Kanal D’de “Gelinim Mutfakta”yı sunmaya devam ediyor.

15 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 16

DİSKOGRAFİ

Stüdyo Albümleri: Güneş Doğmuyor (1994), Duygular (1997), Kendine İyi Bak (2003), Dönemem (2006), Aynalar (2012), Bambaşka (2019)

16 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 17

Single’lar: Ayarsızım (2021), Sade ve Sakin (2021), Aynalı Körük (2022), Sen Unuttun (2022), Bundan Bahsetsin (2024)

17 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 18

TV PROGRAMLARI

• 2021-2024: Gelin Evi (Show TV)

• 2024-: Gelinim Mutfakta (Kanal D)

18 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 19
19 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 20
20 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 21
21 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 22
22 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 23
23 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 24
24 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 25
25 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 26
26 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 27
27 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 28
28 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 29
29 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 30
30 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 31
31 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 32
32 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 33
33 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 34
34 35
Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel’in gözyaşları! Annesiz ilk doğum günü: Hep aklımdasın - Resim: 35
35 35
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro