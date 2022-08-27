Babası tuttu oğlu bıçakladı. Gelininin bıçaklanmasına yardım eden kayınpeder serbest bırakıldı

Yozgat’ta adının Beyza olduğu öğrenilen bir kadın Bahattin Gazi Baldemir isimli şahıs tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklandı. Olay çevredekiler tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bahattin Gazi Baldemir adlı şahsın, kucağında çocuğu olan Beyza’ya bir anda saldırarak yere yatırdığı, çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçakladığı görülüyor. Bahattin Gazi Baldemir'in babası İsa Baldemir de Beyza’nın kalkmaması için kollarından tuttuğu görülen görüntüler, Bahattin Gazi Baldemir'in çocuğu alıp kaçması ile sona eriyor.

ÇOCUĞU KAÇIRDI

Saldırıda dalağını kaybettiği belirtilen mağdur kadın, Baldemir ailesi tarafından kaçırılan çocuğunun nerede olduğunu bilmediğini belirterek yardım istedi. Beyza, “Bahattin Gazi Baldemir tutuklandı. Ancak babası İsa Baldemir dışarıda serbest. Azmettirici zaten babası elimi tutup bıçaklattırdı oğluna. Lütfen yardım edin. Kinlenip beni öldürseler ne yapacağım? Oğlum kayıp bulamıyorum. Babaannesinin yanında deyip çocuğumun nerede olduğunu söylemiyorlar.” dedi.

BAŞSAVCILIK: SALDIRGAN TUTUKLANDI, BABA SERBEST

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri sosyal medyada paylaşılan skandal olay üzerine "Kadını bıçaklayan koca serbest bırakıldı" iddialarına yanıt verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Ağustos 2022'de müşteki E.B.M. ile eski eşi şüpheli B.G.B. arasında 2 yaşındaki çocuklarının velayeti ve görüşmesi kapsamında aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu zanlı B.G.B'nin müşteki ve halasını bıçaklamasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca B.G.B. ile olay yerinde bulunan babası İ.B. hakkında derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli B.G.B. aynı gün gözaltına alınmış, tutuklanması istemiyle 14 Ağustos 2022'de çıkarıldığı Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklanmış, halen Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. Müşteki poliklinik servisindeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya mecralarındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

