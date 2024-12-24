Gelinlik hayali gerçek oldu: Şimdi kız çocukları için tasarım yapıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gelinlik hayali gerçek oldu: Şimdi kız çocukları için tasarım yapıyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan Hüsne Erkılıçoğlu, isimli kadın, küçük yaşta giymek istediği gelinliği giyememiş olmanın üzüntüsüyle kendini kız çocuklarına gelinlik ve abiye dikmeye adadı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Hüsne Erkılıçoğlu, Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı eğitimle bir terzi dükkanı açtı. Erkılıç, çocuklarını büyüttükten sonra kendisine meşgale aradığını, akrabalarına, yakın çevresine dikiş dikerek ve gelinlikçilere tadilat işlerinde yardımcı olarak mesleğe başladığını söyledi.

Yozgat’ta gelinlik hayali gerçek oldu: Şimdi çocuklar için tasarım yapıyor

"İÇİMDE UKDE KALDI"

Küçük bir kız çocuğuyken gelinlik giymeye heves ettiğini ve evlenirken de istemediği bir gelinliği giymek zorunda kaldığını belirten Erkılıçoğlu "30 senelik eski bir gelinliği gelin olurken giydim. Bir fotoğrafım bile olmadı. İçimde kaldı. Eski nişan kıyafetimi yeniden kızımın üstüne göre diktim. O zaman dikiş konusunda hiç eğitim almamıştım. Allah vergisi becerim vardı" dedi.

Yozgat’ta gelinlik hayali gerçek oldu: Şimdi çocuklar için tasarım yapıyor

"DİKTİĞİM RENKLİ KIYAFETLERİ KIZ ÇOCUKLARI GİYSİN"

Erkılıçoğlu "Anne babalara tavsiyem kız çocuklarına bu tarz kıyafetleri giydirsinler. Benim torunum Ahsen, gelin olmaya çok özenirdi. Diktiğim kıyafetlerden ona giydirdim. Sıkıldı, hevesini aldı. Şimdi artık giymek veya gelin olmak istemiyor. Başka çocuklar buraya gelip de diktiğim kıyafetlerden giydiğinde ise kendi çocukluğumda giymiş gibi mutlu oluyorum" dedi.

Yozgat’ta gelinlik hayali gerçek oldu: Şimdi çocuklar için tasarım yapıyor

"DEFİLE YAPMAK İSTERİM"

İş planlarından söz eden Erkılıçoğlu, kendi markasını kurma hayalinin olduğunu ifade edip, "Kendi markamın ürünlerini üretmek ve adımı her yerde duyurmak istiyorum. Şimdi buradan başladım ama işlerimi daha da büyütmek istiyorum. İlerleyen zamanda diktiğim kıyafetlerin, tasarımlarımın yer aldığı bir defilenin Sorgun'da düzenlenmesini isterim" şeklinde konuştu.

Yozgat’ta gelinlik hayali gerçek oldu: Şimdi çocuklar için tasarım yapıyor

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