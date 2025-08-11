Gelinlik sektöründe sosyal medya etkisi! Artık belirleyici

Eskişehir'de 16 yıldır gelinlik sektöründe çalışan Semra Yılmaz, bu alanda artık sosyal medyanın belirleyici bir hale geldiğini söyledi. Gelişen dijital dünyanın mesleklere etkisine dikkat çeken Yılmaz, sosyal medyanın hem müşteri kazandırma, hem de dünya modasını takip etme açısından büyük avantaj sağladığını belirtti.

"ESKİDEN DERGİLER VARDI, ŞİMDİ HER ÜLKEYE ULAŞABİLİYORUZ"

Sosyal medyanın müşteri davranışlarını doğrudan etkilediğini ifade eden Semra Yılmaz, "Eskiden dergilerden bakıyorlardı. Her firma dergi çıkartırdı. Ama artık sosyal medya o kadar güzel bir şey ki, her ülkeye ulaşabiliyorsun. Her ülkenin modasını yakından takip edebiliyorsun. Müşteri başka firmalardan, başka ülkelerden model getiriyor ve kime yaptırılabilir diye araştırıyor. Bu da bizim gibi firmalar için çok büyük bir alan oluşturuyor" dedi.

"MODELİ GETİRİYORLAR, BİZ DE ONA BENLİĞİMİZİ KATIYORUZ"

Müşterilerin sosyal medyada beğendikleri modelleri getirerek özel dikim talep ettiğini söyleyen Yılmaz, "Bir modeli yaparken sınır yok. Hayal gücüne bağlı. Müşteri bir model getiriyor ama siz de ona ne katıyorsunuz o önemli. İşte bu da ustalık. O gelinliğe benliğini katmak işin sırrı. Bu hem hayal gücü hem yılların verdiği tecrübe işi" diye konuştu.

"ONLİNE EĞİTİMLE KENDİMİ GELİŞTİRDİM"

Sektöre bir ustadan eğitim almadan girdiğini belirten Yılmaz, "Bu işi Rus bir bayandan öğrendim. Biraz Rusçam var, o yüzden de online eğitimlerine katılıyorum. Bu beni çok geliştiriyor, ufkumu açıyor. Eğitim almak elbette önemli ama doğuştan gelen bir sanatsal ruh da gerekiyor. Sadece okuyarak bu kadar yetenekli olunmuyor" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA DESTEĞİ ALACAĞIM"

Sosyal medya paylaşımlarını daha da artırmayı planladığını söyleyen Yılmaz, "Elimden geldiğince modelleri paylaşıyorum, ama yoğunluk nedeniyle her modeli paylaşamıyorum. Bu yıl sosyal medya için profesyonel destek almayı düşünüyorum. Zaten takipçimiz çok, hepsine teşekkür ederim. Sosyal medyadan ekmek yiyoruz şu an" ifadelerini kullandı.