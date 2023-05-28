Gelinlikle oy kullandılar

İHA'nın haberine göre, Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da oy kullanma işlemi saat 08.00’de başladı. Oy kullanmak için Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu’na gelen vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Sabah nikahları kıyılan Beyzanur Şen Karabacak (23) ve Erhan Karabacak (26) çifti oy kullanmaya birlikte geldi. Gelin Beyzanur Karabacak gelinlikle arabadan inip okula gelince, oy kullanmaya gelen vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Sandık başında görevli memurlar da şaşırırken, gelin ve damat sırayla oylarını kullandı.

"VATANİ GÖREVİMİZ"

Bugün evlenseler de oy kullanma işlemi için direkt sandık başına geldiklerini ifade eden damat Erhan Karabacak, “Vatandaşlık görevimiz her şeyden önce geliyor. Önceliğimiz vatan olduğu için de nikahın ardından oy kullanmaya geldik. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Rabb'im herkesin işini rast getirsin” dedi.

Gelin Beyzanur Karabacak da çok heyecanlı olduğunu ve vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

"ŞAŞIRDIM"

Gelinlikle oy kullanmaya gelen çifti görüp büyük şaşkınlık yaşayan Zehra Bozkurt, “Gelinliği görünce şaşırdık. Gelinlerin hastaneye gelmelerine filan alışmıştık ama gelin ve damadı kıyafetleriyle oy kullanmaya geldiklerini ilk defa gördük. Bu da ülkeye duyulan saygıyı gösteriyor. Oy kullanmayı bu kadar önemseyip geldikleri için kendilerine teşekkür ederim. Kendilerine de bir ömür boyu mutluluk dilerim” diye konuştu.