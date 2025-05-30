Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan önemli uyarı: Son gün 2 Haziran!

Düzenleme: Kaynak: AA
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan önemli uyarı: Son gün 2 Haziran!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükellefler için önemli bir hatırlatma yaptı. Yapılan açıklamada, yapılandırılan borçların 24'üncü taksit ödemesi için son tarihin 2 Haziran 2025 olduğu belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'dan yararlanan mükelleflerin yapılandırılan borçlarının 24'üncü taksit ödemesi için son günün 2 Haziran olduğunu anımsattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'dan yararlanan mükelleflerin yapılandırılan borçlarının 24'üncü taksit ödemesi için son günün 2 Haziran olduğunu anımsattı.

SON TARİH 2 HAZİRAN

Bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda kanunun ihlal edilmiş sayıldığının belirtildiği açıklamada, mükelleflerin, mayıs ayında ödenmesi gereken 24'üncü taksit ödemesini 2 Haziran Pazartesi gününe kadar yapması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, bu yıl için ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının 30 Haziran'a kadar, gecikilen her ay için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte yatırılması gerektiği bildirilerek, "Bu nedenle yapılandırmanın ihlal olmaması için taksitlerin süresinde ödenmesi gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

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