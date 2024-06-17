Gelir İdaresi'nden "yurt dışı çıkış harç pulu" uyarısı

Ekonomi yönetimi, kamu gelirlerini yükseltme amacıyla vergi istisnalarını ve muafiyetlerini sona erdirmeyi planlıyor. Yurt dışına çıkış harcında, mevcut 150 TL'den önemli bir artış öngörülüyor. Beklenen düzenleme ile, yurt dışı çıkış harcının on katına çıkması ve böylece rekor bir seviyeye ulaşması hedefleniyor.

YÜZDE 566 İLE YÜZDE 1066 ARASINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt dışına çıkış harcı ile ilgili spekülatif haberlere karşı vatandaşları uyardı. Şu anki 150 lira olan harcın, 1000 ile 1750 lira arasında değişmesi planlanıyor. Eğer harç 1000 lira olursa, bu %566'lık bir artışa; 1750 lira olursa ise %1066'lık bir artışa işaret ediyor.

Sosyal medyada birçok kişi, zammın uygulanmadan önce harç pulu alıp alamayacaklarını ve bunun yıl boyunca geçerli olup olmayacağını sorguladı. GİB, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, yurt dışına çıkış harcının miktarının sürekli olarak etkinlik ve verimlilik açısından değerlendirildiğini ve mevcut vergi kanunlarına göre, harcın yurt dışına çıkış tarihinde geçerli olan miktar üzerinden ödenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların spekülatif haberlerden dolayı mağdur olmamaları için GİB'in açıklamalarını takip etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Yapılan duyuruda, "Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.

Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.