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Gelir testi nedir? SGK gelir nasıl yapılır son başvuru tarihi ne zaman?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların mevcut gelirlerinin tespiti ve genel sağlık sigortası primi ödeyip ödemeyeceklerinin belirlendiği gelir tespiti başvurularına ilişkin son başvuru tarihi SGK tarafından açıklandı. Peki, gelir testi nedir? SGK gelir nasıl yapılır son başvuru tarihi ne zaman?

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 14:15
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Gelir testi nedir? SGK gelir nasıl yapılır son başvuru tarihi ne zaman?

Gelir testi nedir? SGK gelir nasıl yapılır son başvuru tarihi ne zaman?
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SGK gelir testi başvurusunun nereden ve nasıl yapılacağı açıklayarak yapılandırma fırsatı için son başvuru tarihi ve detaylarını duyurdu. Peki, gelir testi nedir? SGK gelir nasıl yapılır son başvuru tarihi ne zaman?

Hiç gelir testi yaptırmayan vatandaşlara sosyal medya üzerinden duyuru yapan SGK, hane içi kişi başı geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan kişilerin GSS prim borçlarının silineceğini ve sağlığa erişimlerinin sağlanacağını belirtti.

Hane içi kişi başı geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar ise, anaparayı 31 Ağustos'a kadar ödemeleri halinde gecikme cezası ve gecikme zammında kurtulacak.

GELİR TESTİ NEDİR?

Gelir testi, herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirlerinin tespit edilerek genel sağlık sigortası primi ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen işlemdir.

KİMLER GELİR TESTİ YAPTIRABİLİR?

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmaması nedeniyle genel sağlık sigortası kapsamına alınan Türk vatandaşlarından prim ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler gelir testi yaptırabilirler.

GELİR TESTİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Gelir testi yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

GELİR TESTİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

SGK'nın yapılandırma fırsatından faydalanmak isteyen vatandaşların, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testi başvurularını yapmaları gerekmektedir.

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