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Betül Demir’den deprem ağıtı. Geliri depremzedelere verilecek

Şarkıcı Betül Demir; Emirhan Cengiz ve Cenk Erdoğan’la stüdyoya girerek, ‘Mamoş’ türküsünü depremzedeler için seslendirdi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:03
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Geliri depremzedelere verilecek! Betül Demir’den deprem ağıtı

Betül Demir’den deprem ağıtı. Geliri depremzedelere verilecek
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Geçtiğimiz hafta ünlü aranjör-prodüktör Emirhan Cengiz ve gitar sanatçısı Cenk Erdoğan ile birlikte stüdyoya girerek “Mamoş” türküsünü kayda alan başarılı sanatçı Betül Demir, kayıtlar esnasında duygu dolu anlar yaşadı.


Türküyü okurken ilk kez çok zorlandığını dile getiren Betül Demir “Stüdyo aşaması biraz uzun sürdü. En az on kez gözyaşlarıma hakim olamayarak kaydı yarıda kestim. Türküye klip çekmeyeceğim. Türk insanın yaşadığı kötü günlerin hafızasını tekrar tekrar tazelemek istemiyorum. Sadece duygularımı notalara dökmek istedim. Allah bu millete daha büyük acılar yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDELER İÇİN KOŞULSUZ “EVET”

Tüm dijital müzik platformlarında aynı anda yayımlanmaya başlanan eserden elde edilecek tüm gelirlerin depremzedelere bağışlanacağını da dile getiren Betül Demir, yaşanan felaketin izlerinin silinmesi adına hayata geçirilecek tüm projelerde de yer almak istediğinin altını çizdi.
 

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