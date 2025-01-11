Gelirim ama doları sabit tut!

Dün Londralı bir tefeci ile ilgili haber yabancı haber ajansı tarafından servis edildi.

Bu haber başta borsamız olmak üzer tüm piyasa tarafından olumlu ve sevinçle karşılandı.

Haber şu:

“Abrdn Investments’tan Kieran Curtis, Türkiye’de faiz oranlarının rekor seviyelere yükseldiği dönemde, pek bilinmeyen bir tür Türk değişken faizli tahvilde fırsat gören ilk yabancı yatırımcılardan biri oldu.

Şimdi ise kısa vadeli geleneksel sabit faizli lira borçlanma araçlarını tercih ettiğini söylüyor ve bu tahvilleri, aralık ayında merkez bankasının faiz indirimlerine başlamasından önce, üç yıldan uzun bir süredir ilk kez satın aldı. Bu yatırım şimdiden kazanç sağladı; iki yıllık tahvillerin getirisi, merkez bankasının faiz indiriminden önce yaklaşık %43 seviyesinden pazartesi günü %40’ın altına gerilerken, beş yıllık tahvillerin getirisi yaklaşık %35’ten %32’ye düştü.”

Hemen bu haberin mealini yazayım.

Tefeci Abrdn diyor ki; Türkiye’de faizler yükselirken mevduat faizinden bile çok kazandıran para piyasası fonlarından bir kamyon para kazandım. Şimdi ise Merkez Bankası’nın faizleri indirme sürecinde de 2, 5 ve 10 yıllık yüksek faizli Türk devlet tahvili alıp tarihi vurguna hazırlanıyorum. Üstelik daha Merkez Bankası’nın faiz indirimini önceden bilip aldığım tahvilden şimdiden tatlı para kazandım…

Finansal okur yazarlık açısından belirteyim, tahvilde ne kadar yüksek faizle alıp düşük faizle satarsanız kazanırsınız.

Yani Merkez Bankası’nın faiz indirimini bilip bir ay önce yüzde 43 faizli devlet tahvili alırsanız, bugün bu faizlerin yüzde 39’a gerilemesi ile dünyanın hiçbir ülkesinde kazanamayacağınızı cebinize koyarsınız.

Tabii ki Londralı tefeci Abrd için bir risk var. O da Merkez Bankası’nın enflasyonu tutacağım diye aylardır frenlediği doları serbest bırakması.

İşte o zaman elde ettiği karın bir bölümünü geri verir.

Ama Londralı tefeci Abrd ve onun gibiler nedense çok rahat.

Çaresiz Türkiye’nin doları yükseltemeyeceğini çok iyi biliyor.

O halde vurguna devam!