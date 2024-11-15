Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan flaş açıklama

Kaynak: AA
Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan flaş açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı, 3. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığını açıklandı

Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan 3.geçici vergi dönemi için önemli açıklama, Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 18 Kasım gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 yılı 3. geçici vergi dönemine (temmuz-ağustos-eylül) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu süre uzatımının ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Kasım gün sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacağı belirtildi.

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