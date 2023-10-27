Gelirleri her maç artıyor kulüpler para basıyor

Avrupa'da 3. hafta maçlarını geride bıraktık, en yüksek gelir elde eden takımların sıralaması güncellendi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın yanı sıra, Konferans Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışında play-off turunda organizasyona veda eden Adana Demirspor'un kasasına koyacağı paralar netleşti. Ayrıca Avrupa devlerinin gelirleri de müthiş bir rakama ulaştı.
İşte gelir sıralamasında son durum...
1- Real Madrid: Kazandığı para: 60.748.419€
2- Bayern Münih: Kazandığı para: 59.611.419€
3 Barcelona: Kazandığı para: 58.474.419€
4- Manchester City: Kazandığı para: 57.337.419€
5- Atletico Madrid: 52.244.140€
6- Paris Saint-Germain: Kazandığı para: 52.155.279€
7- Porto: Kazandığı para: 47.607.279€
8- Sevilla: Kazandığı para: 47.062.000€
9- Manchester United: Kazandığı para: 46.973.140€
10- Borussia Dortmund: Kazandığı para: 46.766.140€
11- Arsenal: Kazandığı para: 46.470.279€
12- Napoli: Kazandığı para: 44.196.279€
13- Inter: Kazandığı para: 42.852.279€
14- Shakhtar Donetsk: Kazandığı para: 40.151.140€
15- Benfica: Kazandığı para: 39.517.000€
16- Red Bull Leipzig: Kazandığı para: 38.511.279€
17- Milan: Kazandığı para: 36.829.000€
18- Salzburg: Kazandığı para: 36.740.140€
19- Lazio: Kazandığı para: 35.396.140€
20- Feyenoord: Kazandığı para: 35.100.279€
21- PSV Eindhoven: Kazandığı para: 32.281.000€
22- Braga: Kazandığı para: 31.055.140€
Galatasaray: Kazandığı para: 28.574.140€
Fenerbahçe: Kazandığı para: 5.764.273€
Beşiktaş: Kazandığı para: 4.607.500€
Adana Demirspor: Konferans Ligi play-off turunda elenen Adana Demirspor'un kasasına 1.050.000€ girdi.