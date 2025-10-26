Gelişim Ligi U-16 Kategorisi 8. Grup’ta oynanan ligin 6. hafta maçında Talas Belediyespor, sahasında ağırladığı Sivasspor’a 4-0 mağlup oldu.
Stat: Sümer 1 Nolu
Hakemler: Dilber Sıla Başıaçık, Ersin Öztürk, Mustafa Melih Kaya
Talas Belediyespor U-16: Paşa Erdoğan, Arda Erdoğan (Furkan Karahan Dk. 76), Ali Osman Yaşar (Hasan Feyzi Kartal Dk. 87), Aral Özdemir, Celal Taşpınar (Ege Başeğmez Dk. 87), Efe Sivritepe (Berkay Atasoy Dk. 76), Mehmet Akif Efesoy (Berat Bayazıt Dk. 87), Asil Ocaklı (Yaşar Öncül Dk. 87), Akif Emre Çatalkaya (Talha Akcan Dk. 62), Tekin Sönmez (Hakan Gülmüş Dk. 62), Mustafa Talha Kaya (Şakir Efe Dede Dk. 46)
Sivasspor U-16:Timur Çardaklı, Taha Efe Koç (Melih Korkmaz Dk. 76), Enes Gül (Abdullah Said Doğan Dk. 87), Duran Enes Atalay, Egemen Bayırbaşı, Süleyman Navruz, Utku Taha Teköz, Yusuf Çakan, Burak Açıkgöz, Durmuş Efe Eroğlu (Metehan Kiraz Dk. 76), Melik Uzaktaş (Yiğit Ocaklı Dk. 85)
Goller: Utku Taha Teköz (dk. 1, dk. 87), Melik Uzaktaş (dk. 45), Burak Açıkgöz (dk. 66) (Sivasspor)
