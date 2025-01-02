Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında ilkokullarda karne uygulamasının sona ereceğini yerine “gelişim raporu” verileceğini belirtti.

AKP iktidarı önce 22 yıllık iktidarının “gelişim raporu” için bir açıklama yapsın.

Adalet ve Demokrasi’deki gelişim hangi boyutta?

Yargı bağımsızlığında gelişim neden rafa kaldırıldı?

Hukuki değil siyasi kararlarda gelişim neden tercih edildi?

Anayasal hakları kullanmada ne kadar gelişim sağlandı?

Kişi başına düşen milli gelirdeki gelişim ne kadar oldu?

İfade özgürlüğü konusunda gelişim kaç arpa boyu arttı?

Gösteri ve yürüyüş hakkı gelişti mi geriledi mi?

Ancak Allah da biliyor ya; yalan, dolan ve kumpas kurmada AKP iktidarı muhteşem gelişti?

Türk parasını pul yapmada rekor gelişim sağladı.

Yandaşları zengin etmede müthiş gelişim sağladı.

Zengini daha da zengin, fakiri daha da fakir yapmada gelişim rekoru kırdı.

Emeklilere hayatı Cehennem’e çevirmedi gelişim zirve yaptı.

Parti Devleti gelişimi ise efsane oldu.

Şimdi gelelim ilkokullardaki gelişim raporu uygulamasına.

Gelişim seviyesini ölçme ve değerlendirme öğrenciler için sanırım 3 seviyede olur.

Çok gelişmiş.

Orta gelişmiş.

Az gelişmiş.

Veya okul imamları öğrencilere gelişim raporunu şöyle verebilir;

Laik.

Dindar.

Kindar.

Recep Tayyip Erdoğan, “Dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz” hedefi imamlar tarafından ölçülmüş olur.

Okullar kapanırken ilkokul öğrencileri evlerine bu gelişim raporları ile gidince anne ve babalarda nasıl bir gelişim beklenir ki?

Matematik, Türkçe gibi derslerin başarı seviyesi ne?

Önemli değil artık.

Peki, öğretmenlerin psikoloji ya da sosyoloji uzmanlıkları var mı?

Hangi kriterlere göre ilkokul öğrencilerine “gelişim raporu” verecekler?

Tüm öğrenciler sınıf geçecek mi?

Az gelişmiş öğrenciler sınıfta kalacak mı?

Diplomalarda da gelişmişlik sıralaması yer alacak mı?

Cemaat ve Tarikat hayranı bakan Yusuf Tekin bu sorulara yanıt verir mi?