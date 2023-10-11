Gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağı İsrail'e ulaştı

İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağı İsrail'e ulaştı

İsrail ordusu, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, "gelişmiş mühimmat" taşıyan bir uçak, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Mühimmatın büyük vuruşlara izin vermek ve ek senaryolara hazırlık yapmak için tahsis edildiği aktarılan açıklamada, "Bu zor dönemde Amerika'nın özellikle İsrail ordusuna ve genel olarak İsrail Devleti'ne verdiği destek ve yardımdan dolayı minnettarız" ifadesine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) 8 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz’e doğru yönlendirildiği vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden de dün Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerini Doğu Akdeniz'e yönlendirdiklerini hatırlatmıştı.

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